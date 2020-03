Chris Hemsworth regala 6 settimane di attività fisica con la sua app Centr

News Cinema

Siete a casa e non avete un programma di allenamento per tenervi in forma? Vi aiuta Thor in persona, Chris Hemsworth con la sua app Centr.

Non sarà il dio del tuono nella vita reale, ma diciamo che ci si avvicina. Perché dunque non approfittare della gentile offerta di Chris Hemsworth? In questo periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, le persone più fortunate sono a casa ad annoiarsi. Invece di uscire senza una reale necessità mettendo così a rischio le vite altrui, ci si può attivare fisicamente in salotto in tanti modi, con l'aiuto degli istruttori di pilates e yoga che sanno tenendo corsi online o con tanti video di esercizi presenti su YouTube. Oppure seguire i consigli di Thor e del suo team con l'app Centr.

L'attore, proprio per dare il suo contributo in questa particolare circostanza che vede molte persone recluse in casa, offre sei settimane di utilizzo gratuito della sua app ai nuovi iscritti entro il 31 marzo. Centr non dice soltanto come allenarsi, ma allarga in concetto di tenersi in forma con consigli sull'alimentazione e sulla meditazione Mindfulness. Normalmente i prezzi dell'abbonamento sono 29,99 dollari al mese con due formule scontate sui 3 mesi (59.99 $) e sui 10 mesi (119,99 $). Per ottenere il periodo gratuito bisogna registrarsi su Centr.com e poi scaricare successivamente l'app su cui inserire i propri dati di accesso.