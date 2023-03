Chris Hemsworth non ha ancora perdonato Cate Blanchett per aver distrutto il martello di Thor

News Cinema

Nessuno ha il diritto di toccare il martello di Thor, figurarsi distruggerlo. Eppure Hela, interpretata da Cate Blanchett, è riuscita a ridurlo in mille pezzi in Thor: Ragnarok lasciando il dio asgardiano con un pugno di macerie. A distanza di tempo, Chris Hemsworth ha ammesso di non aver ancora perdonato l’attrice (e il suo personaggio) per aver distrutto il suo Mjölnir.



In Thor: Ragnarok, uscito nel 2017 con la regia di Taika Waititi, Thor e Loki incontrano malauguratamente Hela, la primogenita di Odino (quindi loro sorella) nonché dea della morte. La sua forza sembra essere inarrestabile, tanto da distruggere senza sforzo il martello di Thor lasciandolo privo di armi e punto di riferimento dalle primissime scene del film. Hela ha dimostrato di essere un’avversaria temibile. Dopo la morte di Odino, è tornata a reclamare il suo trono in qualità di primogenita, disseminando panico e terrore. La distruzione del martello ha segnato particolarmente Thor, eppure l’arma è riapparsa in Thor: Love and Thunder, impugnata da Jane Foster. Per Chris Hemsworth pare essere una ferita ancora aperta e infatti non ha perso l’occasione di sottolineare il suo rancore nei confronti di Cate Blanchett. L’attrice si è concessa un tour a Disneyland ed è stata immortalata in uno scatto in compagnia di due cosplayer di Thor e Loki. Chris Hemsworth ha condiviso lo scatto via Twitter e ha ribadito il proprio pensiero:

Che bella reunion, peccato che sia ancora arrabbiato per il martello.

What a nice reunion.. still mad about Mjolnir though 😂 https://t.co/FCakyDJ9WR — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) March 14, 2023

Taika Waititi ha diretto anche il quarto capitolo di Thor: Love and Thunder e di Hela non vi è traccia. Tuttavia Cate Blanchett ha confermato che prenderà parte al cast di doppiatori di What If… 2, la serie animata con protagonisti i personaggi dell’MCU. Ed è qui che riprenderà il ruolo di Hela. Ma la dea della morte potrebbe tornare anche in formato live action? Al momento i Marvel Studios non hanno rilasciato indizi o dichiarazioni in merito. Eppure, come ormai sappiamo, solitamente i personaggi MCU possono ottenere una seconda occasione, ancor di più se c’è in gioco il Multiverso. Non sappiamo, in concreto, cos’è accaduto ad Hela nel finale di Ragnarok: potrebbe essere stata sconfitta oppure fuggita? Il fatto che Cate Blanchett sia ancora coinvolta nell’universo Marvel per What If… lascia ben sperare in un futuro coinvolgimento anche in chiave live action.