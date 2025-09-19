Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano

News Cinema

Adelphi ha raccolto e pubblicato in un volume gli scritti da recensore di film di questo straordinario, intelligentissimo e beffardo autore. Pagine brillanti, acute e modernissime, oltre che divertenti da leggere.

Mi perdoneranno i colleghi critici cinematografici - i neofiti come i veterani, i tanti puù bravi di me come gli improvvisati - se, generalizzando, dico qui che uno dei grandi problemi della critica oggi è quello della forma. Certo, ci sarebbe da pensare anche al senso e al ruolo dell’attività, alla questione della competenza e della capacità di stare al passo con i tempi, ma troppo spesso capita di verificare come, anche presso coloro che pure hanno idee e spunti, la cura della scrittura pare per troppi critici quasi un atto narcisista e da censurare, o un problema secondario.

Sono tra quanti, invece, pensano che la recensione possa essere non dico un genere, ma qualcosa di degno della stessa attenzione letteraria che si dedica a un racconto, e che un pedanteria para-accademica, o un fraseggiare sciatto e banale, o anche degli svolazzi barocchi e involuti vanifichino le migliori intuizioni e le letture più ardite o brillanti.

Certo, esistono i critici bravi e che scrivono bene, ma ce ne vorrebbero di più, e se non mi credete provate un po’ a leggere “Chiuso per noia”, il libro appena pubblicato da Adelphi nel quale sono raccolti alcuni “scritti minori” di un grandissimo scrittore come Ennio Flaiano: quelli pubblicati come critico cinematografico su riviste come Oggi e Il Mondo.

Le qualità letterarie di Flaiano non sono certo io a doverle sottolineare, ma le pagine raccolte in “Chiuso per noia” sono spesso e volentieri una delizia che prescinde dal contenuto. E però, attenzione: perché la forma e la pratica letteraria di Flaiano non è solo un’esibizione di stile, ma una maniera di declinare la sua intelligenza, e ancora di più una visione del mondo, una filosofia di pensiero, e ecco allora che le recensioni di Flaiano non colpiscono solo per come dicono le cose, ma per le cose che dicono.

Permettetemi un riferimento personale: spesso mi trovo a dire agli studenti ai quali annualmente insegno quella che un po’ pomposamente si chiama “Teoria e analisi del film” che devono trovare un punto d’ingresso nel film, qualcosa che li abbia in particolare colpiti, anche se un dettaglio apparentemente secondario, e che li permetta di entrare nel testo e iniziare, da lì, a comprenderlo e studiarlo nella sua interezza. Capirete quindi come abbia un po’ gongolato verificando che spesso Flaiano, nelle critiche raccolte in questo volume, compie esattamente quel percorso.

Ma non solo. Penso che la critica non possa prescindere dalla soggettività di chi scrive, farlo sarebbe utopistico e poco utile, e ancora di più che una recensione non sia da considerare una partita a tennis tra critico e film, ma una triangolazione che comprende un terzo elemento che, per semplicità, chiameremo solo il mondo. E quindi la società, gli eventi che ci circondano, il modo in cui i film e noi che scriviamo interagiamo con essi.

E qui torniamo, quindi, al fatto che Flaiano nelle recensioni raccolte in “Chiuso per noia” declina la sua visione del mondo, la sua filosofia, prendendo spesso spunto dai testi - dai film - per parlare di ben altro.

Certo, è divertente e illuminante leggere cosa questo grande scrittore, che con il cinema ha peraltro avuto sempre un rapporto di amore-odio, anche quando ha lavorato come sceneggiatore per straordinari capolavori o film mai realizzati, pensi di registi come Roberto Rossellini o Vittorio De Sica, di Billy Wilder o di René Clair, di Monsieur Verdoux o di 2001: Odissea nello spazio, del cinema italiano del periodo fascista e del dopoguerra come di quello americano.

Quel che però mi ha colpito di più, leggendo il libro, è quello che Flaiano è in grado di toccare e raccontare a partire dai film, a volte decisamente poco noti al pubblico di oggi, che doveva recensire. Flaiano parte dal film, da qualche suo dettaglio, dal genere, dalle reazioni del pubblico, parla del film come di sé, e mentre fa tutto questo ragiona sul cinema come arte e come intrattenimento, sulla sua funzione, sulle sue trasformazioni. Racconta del sistema produttivo come di quello distributivo, con osservazioni che sembrano pertinentissime con quello che accade oggi (un esempio: “Un altro piccolo difetto dei nuovi film comici - giacché ci siamo vuotiamo il sacco - è questo: che presuppongono, di regola, un pubblico eccessivamente tardo di comprendonio”; oppure: “Un produttore americano ha fissato l'età dello spettatore ideale: tredici anni. Non è molto. Pure, da qualche tempo l'indicazione pecca di ottimismo, altri produttori in cuor loro debbono averla ritenuta eccessiva”).

Flaiano non nascondeva la noia né il disappunto, spesso utilizzando commenti beffardi o lasciando che la sua prosa abbandonasse il film per parlare d’altro, ma non lesinava nemmeno analisi serie o entusiasmi quando era il caso, esibendosi allora in analisi approfondite e colte che non si esaurivano mai nello “specifico filmico”. Al cinema Flaiano andava per “sgranchirsi l’immaginazione e la visione morale del mondo”, e se rimaneva deluso non si nascondeva certo dietro un dito, proprio perché, nonostante tutto, nonostante l’apparente disincanto, e il consueto understatement, per lui il cinema era una cosa seria. Tanto seria che, spesso, lo metteva in relazione diretta con la vita reale, quella fuori dal cinematografo.

Un cinema che poteva essere antidoto alla banalità, alla malinconia e alla stupidità della vita, o uno splendido corollario alle sue sorprese e al suo dinamismo.

Ma, per chiudere, torniamo alla scrittura, inconfondibile, di Ennio Flaiano. Un Flaiano beffardo ma sornione, ironico ma pacato, che all'enfasi ha sempre preferito la litote. Questione di stile. Che, anche qui, va coincidere coi gusti in fatto di cinema.

Come quando racconta che “al cinema noi chiediamo pochissimo, siamo sempre pronti a commuoversi, ci ribelliamo soltanto quando la commozione vuol essere ottenuta contro di noi, come una prova di forza”, o quando di Orson Welles dice che “i suoi personaggi appartengono a quella categoria che mangia il pollo con le mani non per maleducazione, ma per eccesso di carattere, per prepotenza di immaginazione e di volontà!”.