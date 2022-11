Chiara: ad Assisi una proiezione speciale il 1° dicembre per il film di Susanna Nicchiarelli

News Cinema

Chiara, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco protagonista nei panni della santa, uscirà in tutti i cinema il 7 dicembre, anticipato da una proiezione speciale giovedì 1 al Palazzo del Monte Frumentario di Assisi.

In attesa di uscire nelle sale di tutta Italia il prossimo 7 dicembre, Chiara di Susanna Nicchiarelli arriva ad Assisi per una proiezione speciale, giovedì 1° dicembre alle ore 21.00, promossa dal Comune di Assisi e dalla Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, alla presenza delle istituzioni civili e religiose della città. Una sorta di "ritorno a casa", che riporta nei luoghi originali una figura, quella di Chiara, che dall'Umbria del 1200 continua a parlare ancora oggi al mondo intero: un simbolo universale, un personaggio chiave della cultura e della fede non solo medievali.



Per una sera, dunque, il Palazzo del Monte Frumentario di Assisi - nel XIII secolo uno dei primi ospedali del mondo occidentale - diventa una sala cinematografica per ospitare la proiezione e, a seguire, un incontro con la regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli, la protagonista del film Margherita Mazzucco e il francescano Marco Guida, tra i massimi studiosi della storia di Santa Chiara.



"Sono felice che dopo la Mostra di Venezia il percorso di Chiara riprenda proprio dalla città di Assisi - racconta Susanna Nicchiarelli -. Credo sia la cosa più giusta per lo spirito del film: oltre a essere la città di Chiara e Francesco, Assisi è un luogo fondamentale anche per la cultura laica, un simbolo di pace e di fratellanza. Mi emoziona mostrarlo ai francescani, alcuni di loro lo hanno già visto ed amato, e alle clarisse, che lo vedranno in contemporanea con noi nel loro monastero… sarà una serata sicuramente molto emozionante!".

"L’anteprima di Chiara ad Assisi - continua Stefania Proietti, Sindaca di Assisi - è un’occasione unica e imperdibile per conoscere da vicino e a fondo la vita della nostra Santa. Un’opportunità che ci riempie di orgoglio anche perché alla realizzazione del film ha contribuito l’Anonima Frottolisti, un gruppo musicale nato ad Assisi e specializzato nelle note dell’umanesimo"

"Produrre questo film - spiegano i produttori Marta Donzelli e Gregorio Paonessa (Vivo film) - è stata un'avventura molto intensa: l'incontro con Chiara, attraverso la visione di Susanna Nicchiarelli, ci ha permesso di accostare un messaggio che davvero, a distanza di otto secoli, continua a interrogarci. Presentare il film ad Assisi è un'emozione ulteriore, resa possibile dal Comune, dalla Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, oltre che naturalmente da Rai Cinema e 01 Distribution che hanno raccolto l'invito delle istituzioni della città"

Chiara: le parole di Padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola di Assisi

«Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai; se con Lui piangerai, con Lui godrai; se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei santi, e il tuo nome sarà scritto nel Libro della vita e diverrà famoso tra gli uomini». Si affida alle parole delle Fonti Francescane Padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola: «Con le parole di Chiara nel cuore, con gioia accogliamo questa nuova opportunità di guardare a lei, "Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per virtù"».

Chiara: la trama ufficiale del film di Susanna Nicchiarelli

Assisi, 1211.

Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco.

Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà.

La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione.