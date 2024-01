Chi segna vince: un video ci porta dietro le quinte della commedia calcistica di Taika Waititi

News Cinema

Al cinema dall'11 gennaio, Chi segna vince è l'ultima, irresistibile impresa di Taika Waititi che racconta, con molte libertà poetiche ma con cuore e molto umorismo, la vera storia della squadra di calcio delle Samoa americane, la peggiore del ranking mondiale. Ecco il videobackstage del film.

Distribuito da Disney, tra i film che troverete al cinema questa settimana ce n'è anche uno che abbiamo particolarmente amato e che vi consigliamo di cuore. Nella sua apparente semplicità, Chi segna vince di Taika Waititi sembra raccontare una tipica storia di riscatto che abbiamo già visto molte volte nel cinema sportivo, ma con la particolarità del regista neozelandese di farlo con un senso dell'umorismo pieno d'amore per la cultura di un popolo a lui molto vicino, che riesce al tempo stesso a farci ridere di cuore e a commuoverci subito dopo. Libero adattamento di una storia vera, raccontata in forma di documentario nel 2014 con Next Goal Wins, il film di Waititi è incentrato sul rapporto che si crea tra l'allenatore olandese Thomas Rongen e i giocatori della nazionale delle Samoa americane, col poco invidiabile record di essere la squadra che ha subito la peggior differenza reti nella storia del calcio, perdendo nel 2001 un match di qualificazione ai mondiali contro l'Australia col punteggio stratosferico di 31 a 0. Ma a spingere Taika Waititi verso questa vicenda non è stato tanto l'amore per uno sport poco conosciuto, quanto le doti dei suoi protagonisti. Ce lo racconta lui stesso in questo video backstage.

Chi segna vince: una clip in italiano del film con Michael Fassbender

Immaginate un uomo che non se la passa tanto bene dal punto di vista professionale e personale, catapultato suo malgrado, in quella che gli appare come l'ultima spiaggia, nella realtà di un'isola che ad un europeo proveniente dagli Stati Uniti appare come un pianeta alieno. E' così che l'allenatore Thomas Rongen, praticamente costretto ad accettare l'incarico di rimettere in sesto la nazionale di calcio peggiore del mondo, si sente quando sbarca nelle colorate e rilassate Samoa americane. Qua il video del suo arrivo e dell'accoglienza che gli riserva la sua futura squadra con cui, a dispetto delle avversità e dei rispettivi pregiudizi, creerà un legame speciale. Nel ruolo dell'olandese Rongen, per l'occasione biondo, un perfetto Michael Fassbender.