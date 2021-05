Chef Tony contro gli zombie: coltelli e non solo in una linea di prodotti pensati per Army of the Dead

News Cinema

Alzi la mano chi non ha mai visto una televendita del baffuto cuoco italoamericano che promuoveva le sue lame miracolose. Ora Chef Tony è tornato per promuovere una linea di prodotti utili ai protagonisti dello zombie movie Netflix di Zack Snyder.

Per chiunque covi una più o meno segreta passione per il mondo delle televendite, Chef Tony è un mito. Ma il cuoco italoamericano, il cui nome all'anagrafe è Anthony Joseph Notaro, è un personaggio famoso anche oltre la cerchia degli appassionati di televendite, grazie alle sue trasmissioni e ai suoi affilatissimi coltelli da cucina la cui affidabilità Tony dimostrava tagliando frutta, carni, verdure ma anche oggetti della più disparata provenienza.

Ora Chef Tony è tornato, ma nel video che vi proponiamo qui di seguito non pubblicizza una nuova serie dei suoi Miracle Blade ma tre nuovissime meraviglie studiate appositamente per essere utili ai protagonisti di Army of the Dead, lo zombie movie di Zack Snyder che trovate disponibile in streaming su Netflix: si tratta di un'affettatrice mortale, di un trita-zombie e di un annieta-zombie, che Chef Tony ha deciso di mettere in vendita a un prezzo scontatissimo, per la gioia di tutti gli appassionati. Per maggiori informazioni, c'è il numero in sovraimpressione.

Chef Tony e i suoi miracolosi prodotti anti-zombie