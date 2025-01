Cenerentola: cosa insegna la fiaba secondo Kenneth Branagh? Lei "sceglie... sceglie di essere gentile"

News Cinema

Sono trascorsi quasi dieci anni dall'uscita al cinema di Cenerentola, la versione live-action diretta da Kenneth Branagh. Il messaggio del film rimane intatto e continua ad essere forte e chiaro per gli spettatori.

Uscita al cinema nel marzo 2015, la rivisitazione della classica fiaba di Cenerentola in versione live-action, ovvero con attori in carne ed ossa, si avvicina al decimo anniversario. All'epoca sembrava difficile trovare un senso nell'operazione, aldilà di quello commerciale. Era ed è tutt'oggi una comune pratica della Disney quella di rinvigorire i propri titoli del passato dando loro nuova linfa, facendo quello che un'azienda deve fare: cassa.

Il film, però, si rivelò essere portatore di un messaggio cruciale. La protagonista Ella, interpretata da Lily James, riesce a superare gli ostacoli e le cattiverie delle sorellastre e della matrigna per la sua determinazione e il carattere tutt'altro che arrendevole, certo, ma è soprattutto grazie all'ostinata e controcorrente visione del mondo che possiede. Altruismo e gentilezza sono la sua filosofia di vita e la costanza con la quale le celebra ogni giorno nelle azioni che compie, nonostante tutto, diventa la forza che la fa arrivare dove desidera andare.

"Lei sceglie di essere gentile" dice il grande Kenneth Branagh, regista del film, che abbiamo intervistato in occasione dell'uscita del film. Guardate con quale intesità e carisma l'artista britannico spiega l'insegnamento che possiamo trarre da questa storia, arrivando a comprendere quanto sia sempre valido e fondamentale per tutti noi.



Cenerentola: Intervista a Kenneth Branagh

Cenerentola: trama e trailer del film con Lily James e Richard Madden