News Cinema

Nel film di Rian Johnson in uscita il 5 dicembre gli attori sono Linda e Richard Drysdale, genitori di Ransom Drysdale e figlia e genero del patriarca Harlan Thrombey.

In Cena con delitto – Knives Out, Jamie Lee Curtis e Don Johnson, sono marito e moglie e i genitori di un figlio poco riuscito come Hugh Ransom Drysdale, interpretato da Chris Evans. Lei è infatti Linda Drysdale, figlia maggiore di Harlan Thrombey, lo scrittore di mystery che viene trovato suicida ma forse assassinato, il giorno dopo la festa per il suo 85mo compleanno, e lui il marito, Richard Drysdale. Linda è la regina o meglio ancora il boss del mercato immobiliare. Nominalmente, il marito lavora con lei, ma essendo la moglie a portare i pantaloni in famiglia e ad avere i soldi, è meglio dire che lavora per lei. O meglio ancora si fa mantenere. In più tifa Trump, per cui gli autori e gli attori del film non hanno molte simpatie. Sarà per questo che è definito il genero doppiogiochista? Il regista e sceneggiatore Rian Johnson del resto lo definisce smarmy, che sta per viscido, falso o fasullo. Lo apprezzeremo meglio vedendo il film, visto che ormai manca davvero pochissimo alla sua uscita, meno di una settimana, dopo che in America ha fatto già registrare incassi ragguardevoli, oltre al plauso unanime della critica.

Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Se nella vita non è una regina, nemmeno in senso figurato, Jamie Lee Curtis è una baronessa: ha sposato infatti nel 1984 il poliedrico Christopher Guest, che oltre ad essere attore è cantante, musicista (un titolo per tutti: This Is Spinal Tap), regista, scrittore e molto altro, ed ha ereditato il titolo dal defunto padre, il IV barone della contea dell'Essex Peter Haden-Guest. E Jamie Lee viene da una famiglia reale di Hollywood, essendo figlia di Janet Leigh e Tony Curtis, per cui anche sullo schermo le viene naturale trasudare, per così dire, autorevolezza e autorità. Questo l'ha anche aiutata a interpretare il personaggio di Linda Drysdale: “In quanto figlia di gente famosa – ha dichiarato – ho combattuto per il diritto di esistere da sola nel mondo e credo che quando si ha un padre famoso, come ce l'ho nel film, a prescindere da qualsiasi altra cosa, i figli si sentono sempre sminuiti”. Rian Johnson si è molto divertito a giocare con l'immagine del suo quasi omonimo che, nonostante stia per toccare i 70 anni, viene ancora percepito come un sex symbol in virtù del suo passato in Miami Vice.

Nelle parole del regista: “Molti di noi hanno ancora questa chiara visione di lui come Sonny Crockett, quindi è stata una sorpresa davvero divertente vederlo trasformarsi in questo tipo davvero viscido e divertircisi un sacco”. Da parte sua, Don Johnson ha così commentato il suo coinvolgimento nel film: "È stata la cosa più facile che io abbia mai fatto. Un filmmaker geniale mi ha mandato una sceneggiatura, poi ci siamo sentiti al telefono, abbiamo parlato di qualsiasi cosa tranne che del copione e del personaggio e alla fine mi ha detto 'va bene, ci vediamo a Boston'". Riflettendo sul suo personaggio, ha aggiunto: "La cosa fantastica è che tutti i personaggi nel film sono difettosi, tranne Ana e forse Benoit Blanc, anche se non ne sono sicuro. Richard mi è piaciuto perché è la rappresentazione più perfetta del diritto acquisito. In vita mia ho conosciuto parecchi tipi del genere, che in realtà non fanno niente ma vanno in giro con un'aria di grande importanza. Ha una buona intelligenza da cavia, nel senso che sa chi gli dà da mangiare, ovvero Linda, il personaggio di Jamie Lee. Cammina su quella orribile linea sottile su cui devono stare gli uomini mantenuti. Insomma, ho ancora la mia virilità, ma va bene quel che decide lei".

Cena con delitto arriva al cinema il 5 dicembre, con tantissimi personaggi da scoprire, interpretati da attori famosi, come non li avete ancora visti.