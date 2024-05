Cattivissimo Me 4, guai in vista per Gru e i Minion nel nuovissimo trailer!

News Cinema

La famiglia si allarga ma i guai sono dietro l'angolo per l'ex 'cattivissimo' Gru e i suoi fedeli Minion. Nel nuovo trailer di Cattivissimo Me 4, che Universal Pictures ha rilasciato insieme al poster ufficiale, ne vedremo davvero delle belle!

Dopo ben sette anni d'attesa, Gru e la sua scatenata famiglia stanno per tornare sul grande schermo e le sorprese sono garantite. L'ex supercattivo, oggi agente della Lega Anti-Cattivi, affronterà un'incredibile ed entusiasmante avventura al fianco dei Minions... per i quali è in agguato un cambiamento del tutto inaspettato. Scopriamo di cosa si tratta guardando il nuovo trailer di Cattivissimo Me 4!



Cattivissimo Me 4: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il quarto capitolo della saga targata Illumination (cominciata nel 2010) arriva a due anni di distanza dal sequel spin-off Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo. Oggi Gru (che in lingua originale ha la voce di Steve Carell e in Italia del nostro Max Giusti) e Lucy hanno allargato la famiglia. Le pestifere Margo, Edith e Agnes, infatti, hanno un fratellino, il piccolo Gru Jr., che ha un vero talento per far disperare suo padre. Ma il protagonista non dovrà vedersela solo con pannolini e capricci, perché c'è anche un nuovo nemico in agguato.

Si tratta del diabolico Maxime Le Mal che, al fianco della seducente fidanzata Valentina, darà filo da torcere alla Lega Anti-Cattivi per perseguire i propri loschi e malvagi scopi. I Minions, ad ogni modo, non si lasceranno cogliere impreparati. Alcuni di loro, dopo un'iniezione (non proprio consensuale) di uno speciale siero, acquisiranno preziosi superpoteri in grado di contrastare la minaccia imminente... a patto di riuscire a concentrarsi senza combinare un guaio dietro l'altro.

Cattivissimo Me 4 è co-diretto da Chris Renaud, già al timone di Cattivissimo Me 2 e Pets - Vita da animali, e Patrick Delage (direttore dell'animazione di Sing 2 e Pets - Vita da animali 2). La sceneggiatura porta la firma del creatore di White Lotus, Mike White, e dell'autore dei precedenti Cattivissimo Me, Ken Daurio.

Quanto alle voci dei protagonisti, Carolina Benvenga sarà Lucy Wilde (doppiata da Kristen Wiig nella versione originale). Maxime Le Mal (Will Ferrell) avrà la voce di Stefano Accorsi, mentre la femme fatale Valentina avrà il suadente timbro di Sofia Vergara. Tra le nuove voci del film originale, citiamo Joey King, Stephen Colbert e Chloe Fineman. Il regista candidato all'Oscar Pierre Coffin torna a dare l'iconica voce ai Minions e Steve Coogan sarà ancora una volta Silas Caprachiappa.

La data di uscita italiana di Cattivissimo Me 4 è fissata per il 21 agosto 2024 (con delle anteprime previste il 7 agosto).