Cary Fukunaga accusato da tre giovani attrici per comportamenti inappropriati

Un altro caso si profila a Hollywood ed ha al centro i comportamenti inappropriati denunciati sui social da tre giovani attrici contro il regista di No Time to Die, Cary Fukunaga.

Un altro scandalo si profila nel (non più dorato) mondo di Hollywood e stavolta al centro delle accuse, portate da tre donne, c'è il regista di No Time to Die, Cary Fukunaga. Le affermazioni arrivano pochi mesi dopo che Raeden Green ha raccontato di esser stata licenziata da True Detective perché si era rifiutata di girare in topless. All'epoca 24enne, l'attrice aveva una clausola nel contratto che le evitava scene di nudo ma nonostante questo e molteplici riassicurazioni, sostiene, il suo ruolo venne ridotto e affidato a una comparsa che acconsentì a mostrare il seno. Va detto comunque che il ruolo in questione era quello di una ballerina esotica in uno strip club. Si sono da poco spenti gli echi di quella polemica, però, che Fukunaga viene accusato di comportamenti inappropriati e in un certo senso di plagio da altre attrici che hanno avuto una relazione con lui. Per dovere di cronaca vi riportiamo i fatti.

Cary Fukunaga: chi lo accusa e di cosa

Sono tre le giovani attrici che accusano Cary Joji Fukunaga di aver fatto loro avance indesiderate. La prima, Rachelle Vinberg, attrice e skateboarder, ha pubblicato una serie di post nelle sue IS (è ancora possibile ascoltarla nel suo profilo), dove dice che il regista si è approfittato dei vent'anni di differenza tra di loro, facendo pressione su di lei perché avesse una storia con lui quando lei aveva appena compiuto 18 anni. I due si erano conosciuti sul set di una pubblicità. Tra loro nacque poi una relazione, interrotta da lui quando lei ne aveva 21. Vinberg è molto determinata nelle accuse contro il regista, che sono state riprese e sostenute da Hire Survivors Hollywood, attivo contro la violenza sessuale e il sessismo nel mondo del cinema. Ci sono poi due gemelle attrici, Hannah e Cailin Loesch, che sostengono di esser state assiduamente corteggiate entrambe con le richieste di un "triangolo". L'anno scorso, dicono, nell'attico di lui a New York, "afferrò Cailin e la mise sopra di sé", alla presenza di Hannah, lasciandola "terrorizzata". Dopo il rifiuto di un rapporto sessuale con lui, continuano, il regista "ci invitò entrambe a calarci un acido e a sballarci con lui nel weekend nella sua casa fuori città".

Queste accuse emergono dopo che Fukunaga la settimana scorsa ha pubblicato un IG indignato contro la prevista legge che in America proibirebbe l'aborto, a cui la Vinberg ha risposto "Mi fa incazzare perché non gliene frega letteralmente niente delle donne. Le traumatizza e basta. Ho parlato con molte ragazze. Va a quel paese Cary". Secondo l'attrice, che oggi ha 23 anni, Fukunaga adesca ragazze minorenni per incontri sessuali, anche se non ha portato alcuna prova al riguardo. Ha però aggiunto: "Ho passato molti anni ad aver paura di lui. Quest'uomo è un adescatore e fa questo schifo da anni. Attente donne". Riguardo alla relazione avuta con lui, dice "sì, ero maggiorenne. Ma è giusto? No. Una cosa davvero bizzarra di lui era che mi diceva di far finta di essere sua cugina, nipote o sorella quando c'erano altre persone, come se volesse che mentissi su chi ero. Ho deciso di denunciarlo perché sento di rappresentare le donne e non potrei mai vivere con me stessa. Questo tizio andava in giro, libero di fare queste cose". Aggiunge poi di essere stata in terapia per un anno con una diagnosi di shock post traumatico.

Dopo i post dell'attrice, su Twitter si sono espresse le gemelle Loesch, ventenni nel 2018 quando conobbero Fukunaga, che le diresse in quattro episodi della serie Netflix Maniac, di cui era co-autore. "Nei tre anni successivi", dicono, "ci siamo trovate coinvolte in un rapporto a fasi alterne che speravamo si evolvesse in una di queste categorie: un semplice trio di amici o una relazione romantica tra una di noi e Cary". Secondo loro, invece, il regista voleva solo un rapporto sessuale a tre. Le ragazze in questo caso ammettono di aver flirtato con lui e dichiarano di non voler dare il via ad una caccia alle streghe contro il regista: "Non siamo state violentate, licenziate da un lavoro o costrette a fare qualcosa di fisico contro la nostra volontà", hanno scritto, dicendo anche che lui si è scusato con loro per il suo atteggiamento. Nonostante queste parole, si sono comunque apertamente schierate con Rachel Vinberg nella sua denuncia e nella sua battaglia.

