Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem in Medicina : "Medico mancato, non salvo vite ma curo l'umore"

News Cinema

Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone. A conferire il riconoscimento (l'ennesimo) all'attore è stato il rettore Roberto Bellotti dell'Università degli studi di Bari. Il regista romano ha ringraziato pronunciando un discorso sentito, senza rinunciare all'ironia.

Carlo Verdone ha ottenuto una lunghissima lista di premi nel corso della sua prolifica carriera da attore e regista. L'artista romano, tuttavia, è noto al grande pubblico anche per la sua passione per ciò che riguarda la salute e la medicina. Un aspetto di sé sul quale ha giocato molto nei suoi film: si pensi al grottesco dottor Raniero Cotti Borroni di Viaggi di Nozze (1995), o a Bernardo Arbusti di Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato (1992), inesorabilmente dipendente dagli psicofarmaci.

Ironia cinematografica a parte, Verdone ha mantenuto viva questa inclinazione, tanto da ottenere, nel tempo, prestigiosi riconoscimenti accademici, tra cui la recente laurea honoris causa in Medicina. Nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, Roberto Bellotti, rettore dell'Università di Bari, ha conferito il diploma al celebre attore durante un congresso della Società Italiana di Chirurgia. Un tributo alla capacità di Carlo Verdone di comunicare temi legati alla medicina attraverso il mezzo cinematografico e non solo.

Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem in Medicina all'Università di Bari

Verdone, infatti, si è distinto per il proprio “approccio compassionevole e clinico alla medicina“. Non tutti sanno che ha l'abitudine di visitare i pazienti ricoverati in reparti ospedalieri per portare conforto, utile nel percorso di cura quanto l'aspetto medico. Nel corso della cerimonia barese, il regista di Acqua e Sapone ha commentato: "Osservo le persone, studio i loro caratteri, fragilità, tic e difetti. Ho anche iniziato a studiare privatamente medicina la sera, sugli atti dei congressi che alcuni miei medici mi riportavano".

Alla fine il lavoro del medico non è tanto distante da quello che faccio io: certamente il medico è più importante, salva le vite. Io no, ma posso curare l’umore, che è una cosa molto importante. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali. È vero, molti amici mi chiamano invece del medico di base. Però se mi chiedono cose complicate dico sempre: “Questa è la mia ipotesi, chiedi al tuo medico se è d’accordo. In genere è quasi sempre d’accordo, ma i medici di famiglia mi odiano perché ci azzecco più io di loro.

Fin dall'infanzia, Verdone è cresciuto in un ambiente familiare ricco di stimoli intellettuali, circondato da professionisti della medicina e luminari del settore sanitario. Questo contesto ha alimentato la sua curiosità verso la scienza medica. Non è infatti la prima volta che riceve riconoscimenti per le sue competenze mediche da autodidatta: nel 2007, l’Università Federico II di Napoli gli ha conferito una laurea ad honorem in Medicina. Nel 2018 è stato nominato membro onorario dell’Ordine dei Farmacisti di Roma per le sue conoscenze in farmacologia.