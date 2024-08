Campo di battaglia, video intervista con Alessandro Borghi e Gianni Amelio da Venezia

News Cinema

La guerra vista da un punto di vista diverso, uno dei tanti possibili. Campo di battaglia è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. Abbiamo incontrato il regista Gianni Amelio e il protagonista Alessandro Borghi.

Un fronte interno, in un ospedale, con protagonisti due medici che salvano i soldati feriti al fronte durante la Prima guerra mondiale. Lo devono fare per lo più per rispedirli a pochi chilometri di distanza, nelle trincee di un conflitto insensato e violentissimo. Gianni Amelio torna in concorso al Festival di Venezia, a distanza di due anni da Il signore delle formiche, con Campo di battaglia, in sala dal 5 settembre per 01 Distribution.

Un disperato sguardo sull'invincibilità dell'istinto umano che porta alla guerra, parlando molto anche dell'oggi, ma aprendo uno spiraglio alla generosità degli uomini di scenza che si sacrificarono per sconfiggere un nuovo misterioso morbo che si affacciava alla fine del conflitto, poi diventato macabramente noto come Influenza spagnola.