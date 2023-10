C'è ancora domani primo al boxoffice italiano del weekend, successo per Paola Cortellesi alla regia

News Cinema

C'è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, tiene facilmente a bada anche Saw X al botteghino italiano del fine settimana. Al terzo posto Killers of the Flower Moon.

Ottime notizie per C'è ancora domani, apprezzatissimo esordio di Paola Cortellesi alla regia, da lei anche interpretato con Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli e Giorgio Colangeli: in cima al boxoffice italiano del weekend, la storia di una donna nel secondo dopoguerra conquista il pubblico con 1.656.700 euro all'uscita, con 3.350 euro di media per sala, su 491 copie in circolazione (fonte Cinetel). Il film, premio del pubblico e premio speciale della giuria alla Festa del Cinema appena conclusa, è quindi partito molto bene.

L'horror Saw X, inserito nella cronologia della saga tra il primo e il secondo atto, vede di nuovo in azione il Jigsaw di Tobin Bell: non è mancato al botteghino un certo calore per l'inquietante rimpatriata, con un secondo posto e una partenza da 1.130.200 in cinque giorni (1.306.200 contando le anteprime). Il lungometraggio di Kevin Greutert, costato appena 13 milioni di dollari (fonte Variety), ne ha già registrati 83.240.000 nel mondo (fonte Boxofficemojo). Un successo che si ripete.

Slitta dalla seconda alla terza posizione il ritorno di Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon, dove recluta ancora una volta i sodali Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, per raccontare le stragi dei nativi della contea Osage, in nome dell'oro nero: questa settimana registra 1.040.500 euro, che confluiscono nei 3.267.100. Nel mondo si parla di un incasso da 84.680.000 dollari, poco rispetto al budget di 200 milioni (fonte Indiewire), ma è pur sempre un film Apple: è un investimento a lungo termine.