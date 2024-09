Bulli e pupe: Rob Marshall firma la regia del remake del musical con Marlon Brando e Frank Sinatra

News Cinema

Rob Marshall, regista di Chicago e Nine, si appresta a dirigere il rifacimento di Bulli e pupe, il film musicale con Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons e Vivian Blaine a sua volta ispirato a un musical di Broadway.

Fra i tanti musical dell'epoca d'oro di Hollywood, ce n'è uno che sta per tornare al cinema, non in versione restaurata ma in forma di remake. Si tratta di Bulli e pupe, uscito nel 1955 e diretto dal grande Joseph L. Mankiewicz, regista di Eva contro Eva, La contessa scalza e di Cleopatra. A firmare la nuova versione sarà Rob Marshall, che ha già riportato sul grande schermo Chicago, vincendo ben 6 Oscar. Marshall scriverà la sceneggiatura insieme all'attore John De Luca e al duo Glenn Ficarra e John Requa, a cui dobbiamo per esempio Babbo bastardo e Jungle Cruise.

Inizialmente il rifacimento di Bulli e Pupe doveva portare la firma di Bill Condon, regista de La bella e la bestia e degli ultimi due capitoli della Twilight Saga. Il progetto, tuttavia, non è mai decollato. All'epoca la Sony, ancora legata al film con la TriStars Pictures, si era assicurata i diritti tanto del musical teatrale del 1950 quanto della sua trasposizione cinematografica. Prima appartenevano alla 20th Century Fox, che aveva accarezzato il sogno di un film musicale con protagonisti Channing Tatum e Joseph Gordon-Levitt.

Bulli & Pupe: dal musical di Broadway al film con Marlon Brando e Frank Sinatra

Facciamo un salto all'indietro nel tempo e torniamo al 1950, anno in cui il musical Guys & Dolls, con musiche e testi di Frank Loesser e libretto di Jo Swerling e Abe Burrows, debuttò a Broadway con la regia di George Kaufman. Lo spettacolo arrivò a 200 recite e nel 1951 vinse 5 Tony Awards, tra cui quello per il miglior musical. Alla base dello show c'erano due "novelle" dello scrittore e giornalista Alfred Damon Runyan intitolate "The Idyll of Miss Sarah Brown" e "Blood Pressure". Le novelle raccontavano la Broadway del Proibizionismo, con i suoi gangster, le sue pupe e i suoi allibratori, argomento che appassionava in particolar modo il pubblico teatrale. La trama ruotava intorno a una bisca clandestina, due scommettitori incalliti (Nathan e Sky), una rigidissima sergente dell'Esercito della Salvezza (Sarah) e la storica fidanzata di uno dei due scommettitori (Adelaide). Nel film del 1955 questi personaggi erano interpretati da Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons e Vivian Blaine, che aveva ricoperto il suo ruolo già nel musical teatrale. Come alcuni sanno, Marlon Brando e Frank Sinatra si detestavano cordialmente e ci fu maretta fra i due durante le riprese, anche perché Sinatra avrebbe voluto la parte andata a Brando, di cui non amava affatto il modo di recitare. Infatti più tardi definì il collega “l'attore più sopravvalutato del mondo". Rispetto al musical di partenza, Bulli e Pupe aveva tre canzoni in più e il personaggio di Sinatra (Nathan) cantava. A un certo punto Marilyn Monroe aveva accarezzato il sogno di partecipare al film impersonando Adelaide. Joseph L. Mankiewicz, però, aveva già lavorato con l'attrice per Eva contro Eva e non la voleva nel cast, così non rispose a una sua telefonata e andò avanti con Vivian Blaine. La quale Vivian Blaine, tra l'altro, cantava benissimo. Lei e Sinatra cantavano decisamente meglio di Marlon Brando e Jean Simmons, ma il regista decise di non doppiarli, e quindi le voci che sentiamo sono proprio le loro.