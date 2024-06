Bugonia: il remake di Yorgos Lanthimos di Save the Green Planet! ha già una data di uscita

News Cinema

Stiamo perdendo il conto di tutti i film che sta facendo Yorgos Lanthimos. Mentre Kinds of Kindness è al cinema, il regista ha già iniziato le riprese di Bugonia, che uscirà a novembre 2025. Nel cast ancora Emma Stone e Jesse Plemons.

Dopo La favorita, Yorgos Lanthimos ha messo il turbo: al cinema poco tempo dopo Povere creature!, è arrivato ed è tutt'ora al cinema Kinds of Kindness, ma il regista greco ha già iniziato a Londra le riprese del nuovo film, intitolato misteriosamente Bugonia, che lo vede di nuovo collaborare con la sua musa Emma Stone e con Jesse Plemons. E c'è anche già una data ufficiale d'uscita, fissata da Focus Features per il 7 novembre 2025.

Bugonia: di che parla il nuovo film di Yorgos Lanthimos

Come sapevamo, Bugonia è il remake in lingua inglese di un film coreano molto popolare, Save the Green Planet! del 2003, inedito da noi, di cui vi raccontiamo la trama, o meglio la premessa: "il protagonista è un uomo infantile che crede che gli alieni di Andromeda PK45 stiano per attaccare la terra ed è sicuro di essere l'unico in grado di impedirglielo. Assieme alla sua ragazza, infantile come lui, performer in un circo, rapisce l'importante dirigente di una casa farmaceutica, che ritiene essere il capo degli alieni in grado di contattare il principe di Andromeda durante l'imminente eclisse. Dopo averlo imprigionato in un laboratorio sotterraneo, inizia a torturarlo". Non sappiamo come Lanthimos affronterà la storia, ma siamo curiosi di vederlo. Ls sceneggiatura di Bugonia è di Will Tracy mentre Ari Aster produce il film. Qua sotto, il trailer dell'originale.