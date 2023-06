Bryan Singer si difenderà con un documentario dalle accuse di violenza sessuale

News Cinema

Oggi in disgrazia, dopo le ripetute denunce contro di lui, il regista Bryan Singer cercherà di discolparsi con un documentario.

Bryan Singer è stato a lungo uno dei registi più in voga e più potenti di Hollywood, fin dal suo acclamato debutto con I soliti sospetti, ai film della serie di X-Men (quattro), Superman Returns e Valkyrie. Poi, uno dei segreti più scomodi e chiacchierati di Hollywood è venuto allo scoperto e ha collegato Singer a un giro infame di festini con prostituzione maschile minorile e stupri e sono fioccate le denunce. Tra gli accusatori del regista e del giro che frequentava, anche alcuni giovani attori. Ricorderete che la scomparsa dai radar del regista è avvenuta quando ha abbandonato in fretta e furia il set di Bohemian Rhapsody, lasciando a Dexter Fletcher il compito di completarlo e che l'ultimo film che avrebbe dovuto dirigere era Red Sonja, da cui è stato rapidamente licenziato. Ora Hollywood Reporter scrive che Bryan Singer sta progettando un documentario per respingere le accuse e raccontare le cose dal suo punto di vista.

Bryan Singer e un documentario di autodifesa

Dal 2019, quando un'inchiesta in merito al caso che lo coinvolgeva è stata pubblicata su The Atlantic, non si sentiva parlare di Bryan Singer. Nello stesso anno il regista ha patteggiato con Cesar Sanchez-Guzman per un risarcimento privato: l'uomo sosteneva di esser stato stuprato da lui durante una festa nel 2003. Singer ha sempre respinto e negato tutte le accuse nei suoi confronti. Oggi torna a far parlare di sé, cercando di scagionarsi con un documentario finanziato in prima persona, su cui al momento non siamo però in grado di darvi ulteriori dettagli, visto che HR stesso, che annuncia la notizia, non li riporta.

(foto di Dick Thomas Johnson, Wikimedia Commons, 2015)