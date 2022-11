Bros: Billy Eichner disprezza e compra in una clip in anteprima esclusiva della commedia romantica

News Cinema

Arriva al cinema il 3 novembre Bros, commedia sentimentale ambientata a New York e incentrata sull'amore fra due uomini diversi come il giorno e la notte, con protagonisti Luke MacFarlane e Billy Eichner. Quest'ultimo è protagonista di una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Billy Eichner, che negli Stati uniti è un famoso comico, attore e doppiatore, interpreta uno dei protagonisti di Bros, una commedia sentimentale che arriva nientemeno che dalla Universal, che diventa così la prima major a produrre e distribuire un film romantico in cui a innamorarsi sono due uomini gay. Eichner è anche sceneggiatore insieme al regista Nicholas Stoller, e i due, nel costruire la storia, hanno tenuto conto della lezione di grandi classici del genere, a cominciare da Harry ti presento Sally di Rob Reiner e Io e Annie di Woody Allen. Anche qui siamo a New York, per la precisione a Manhattan, contesto nel quale la comunità LGBTQ+ è ben integrata. E infatti Bobby, il personaggio di Eichner, è orgogliosamente militante, conduce una trasmissione radiofonica e tutti gli vogliono bene. Bobby, però, non si è mai innamorato. Di fugaci avventure ne ha avute tante, ha un gruppo di amici straordinari e crede che la sua vita vada bene così. Ma una sera, in un locale, incontra Aaron (Luke MacFarlane) e tutto cambia…



Bros: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Anche se ogni relazione è diversa dalle altre e quindi preziosamente unica, Bros sembra volerci dire che l'amore con la A maiuscola è un concetto universale, così come sono comuni a buona parte dell'umanità i momenti di gelosia e di incertezza, i tradimenti e il cuore in gola. E poi ci sono le insicurezze e le battaglie combattute per farsi accettare, e qui si parla soprattutto della comunità LGBTQ+ e di un passato non troppo lontano fatto di intolleranza ed emarginazione. Per fortuna, al contrario di quanto accade spesso nei film sui gay, stavolta nessuno fa una fine tragica, come capita a Tom Hanks in Filadefia o a Sean Penn in Milk. Si ride grazie all'umorismo sofisticato di Bobby e quindi di Billy Eichner, che si fa beffe, ad esempio, della mascolinità che gli uomini ostentano solo per celare la loro vulnerabilità.

Bros: una clip in anteprima esclusiva

Ci sono tante scene spassose in Bros, che si concede anche istanti di malinconia. La clip in anteprima esclusiva che oggi vi facciamo vedere non ha niente di triste, dal momento che Bobby ha già incontrato Aaron. Bobby però esita a lasciarsi andare, perché proprio non gli va giù l'idea di essere piantato in asso. E poi Aaron ascolta musica orribile, e ciò è a dir poco imperdonabile.

Bros arriva in sala domani, 3 novembre: ecco un piccolo assaggio del film



Bros: Una Clip Italiana Ufficiale del Film in Anteprima Esclusiva - HD