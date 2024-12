Brian Cox chiede a Hollywood di perdonare Kevin Spacey

News Cinema

L'attore britannico Brian Cox chiede a Hollywood di non ostracizzare il collega Kevin Spacey ma di "perdonare e dimenticare".

La voce di Brian Cox, splendido attore britannico che abbiamo ammirato di recente in Succession, è solo l'ultima in ordine di tempo a fare appello a Hollywood perché tolga l'ostracismo ad un grande attore come Kevin Spacey, caduto vittima delle sue stesse debolezze e, al contrario di altri suoi colleghi, mai perdonato. Cox, da sempre nemico della cosiddetta "cancel culture", si è espresso in favore di Spacey, con cui condivise nel 1994 il set del film disneyano Iron Will, durante una nuova intervista.

"Penso che Kevin avesse delle cose che non voleva o poteva ammettere" - ha detto Cox - "e questo ha avuto un peso su di lui. Per me quella è stata la sua unica difficoltà. Ma è un attore eccellente e molto divertente". Brian Cox ha poi raccontato di aver visto di recente l'attore e ha continuato: "Penso che abbia imparato la lezione. Ha avuto il linciaggio che alcuni pensavano che meritasse. Lui è pronto a tornare in sella, ma ci sono persone che cercano di impedirglielo. E io ribadisco: chi è senza peccato scagli la prima pietra". Questo non significa che Cox assolva Spacey dai suoi umani peccati, ma ritiene che sia stato punito abbastanza: "Forse la cosa gli è sfuggita di mano, ma non credo che dovrebbe essere punito all'infinito per questo. Bisognerebbe perdonare e dimenticare. Andiamo avanti. Penso che dovrebbe avere l'opportunità di tornare a lavorare".

Non è la prima volta che Brian Cox si esprime su Kevin Spacey e non lo ha sempre fatto in termini elogiativi. Nel suo libro autobiografico "Putting the Rabbit in the Hat", ha parlato di lui come di un enorme talento ma un "uomo molto stupido". E ha dichiarato che tutti erano a conoscenza dell'omosessualità dell'attore già nel 1994, oltre al fatto di sapere che aveva tendenze predatorie. Pur essendo critico nei suoi confronti, però, ritiene che l'attore debba avere un'altra possibilità, visto che sta pagando per le sue colpe nei luoghi appropriati. In precedenza, Cox aveva anche difeso Bill Murray dalle accuse di comportamenti inappropriate che gli erano state mosse.