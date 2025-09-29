Brad Bird finalmente al lavoro sul noir sci-fi d'animazione Ray Gunn, suo vecchio progetto del cuore

News Cinema

Il regista de Gli incredibili e Mission Impossible: Protocollo fantasma, Brad Bird, torna all'animazione con un progetto del cuore, Ray Gunn, finanziato da Netflix.

Brad Bird vanta già nella sua carriera due premi Oscar, entrambi ottenuti per film d'animazione, Gli Incredibili e Ratatouille, anche se ha diretto anche film live action come il non eccelso Tomorrowland e Mission Impossible: Protocollo fantasma. Mentre tutti aspettavano Gli Incredibili 3, visto che ha fatto anche il numero 2, Bird era in realtà concentrato su un suo progetto del cuore, la cui idea iniziale risale a circa trent'anni fa. A quanto riporta World of Reel, il motivo per cui non dirigerà un terzo capitolo delle avventure della famiglia dei supereroi, è perché finalmente Ray Gunn ha preso il via e sono già iniziate le registrazioni delle voci che porteranno in vita i personaggi. Ma di cosa si tratta?

Ray Gunn, il progetto del cuore di Brad Bird

Ray Gunn è descritto come un noir fantascientifico e a quanto pare Brad Bird ha avuto finalmente la soddisfazione di iniziare a lavorarci. A dargli il contributo che mancava, ovvero il grosso budget necessario per realizzarlo, è stato Netflix, l'unico studio disposto a investire ben 150 milioni di dollari sul film. L'ultimo aggiornamento in merito arriva da un panel che si è tenuto al FanX Salt Lake Convention, dove c'è stata una reunion di A Bug's Life, nella cui occasione l'attore John Ratzenberger, un veterano che ha doppiato quasi tutti i film Pixar fin dal primo Toy Story, ha rivelato di aver già registrato i dialoghi del film. Altre notizie dicono che Ray Gunn non verrà completato nella forma in cui era originariamente concepito, ovvero con lo stile del disegno manuale, ma a quanto pare sarà realizzato in CG, evidentemente una decisione in accordo con le dimensioni e il budget di questo ambizioso progetto. Brad Bird è noto per essere un autore meticoloso e ostinato, con cui non è sempre semplice andare d'accordo. In origine, Ray Gunn è stato concepito insieme a Matthew Robbins negli anni Novanta e racconta la storia di Raymond Gunn, l'ultimo detective privato alieno in un mondo del futuro abitato sia da uomini che da alieni. Nel 2022 sembrava che il film fosse di nuovo in ballo con Skydance Animation, lo studio sotto la direzione di John Lasseter, amico di Bird di vecchia data, prima di arrivare a Netflix come parte dell'accordo stipulato proprio con Skydance. Le musiche dovrebbero essere affidate a Michael Giacchino, un altro frequente collaboratore del regista.