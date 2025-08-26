TGCom24
News Cinema

Bone Lake: amore, morte, una strana coppia e un lago che nasconde orribili segreti nel trailer dell'horror indipendente

Carola Proto

Bone Lake è un film horror in cui si mescolano sesso e sangue in una tenuta accanto a un lago misterioso. Del film, che negli USA arriva a inizio ottobre, sono stati diffusi il trailer e il poster, e sono entrambi spaventosi.

Quante volte abbiamo detto che l'horror è un genere che non passa mai di moda? Infinite, e proprio perché così è, oggi parliamo di un film indipendente che mescola il sangue all'eros, la morte all'amore e che si intitola Bone Lake. L'uscita nelle sale USA è prevista per il 3 ottobre e oggi è stato diffuso il trailer.

A dirigere Bone Lake ci ha pensato una certa Mercedes Bryce Morgan, a cui dobbiamo altri film dell'orrore o comunque inquietanti, ad esempio Fixation e Spoonful of Sugar. A farle da direttore della fotografia è qui Nick Matthews, che ricordiamo per Saw X. Passando al cast, nel film recitano Maddie Hasson, Marco Pigossi, Alex Roe, Andra Nechita, Eliane Reis e Clayton Spencer.

La trama di Bone Lake

Bone Lake ha una trama tipica da horror e si svolge guarda caso all'interno di una villa più o meno sperduta, e quindi in un luogo dove è piuttosto difficile che arrivino i soccorsi. Ecco la sinossi ufficiale del film:

La romantica vacanza di una coppia in una remota tenuta in riva a un lago subisce un cambio di programma quando i due sono costretti a dividere la casa con un'altra coppia, misteriosa e attraente. In questa seducente storia horror cupa e nello stesso tempo divertente, una fuga da sogno si trasforma in un mix letale di sesso, bugie e manipolazione, portando alla luce terrificanti segreti e innescando una sanguinosa lotta per la sopravvivenza.

Non è stato semplice girare Bone Lake, come ha spiegato Nick Matthews in un'intervista a Screen Rant:

Avevamo 18 giorni per girare, quindi dovevamo essere veloci come lampi. Avevamo 3 settimane da 6 giorni lavorativi perché uno dei nostri attori doveva finire entro un determinato giorno, quindi il nostro film aveva delle date da rispettare (…) Giravamo giorno e notte, pioveva e faceva freddo.

Il trailer di Bone Lake

Ed ecco finalmente il trailer di Bone Lake, che oltretutto ha un bellissimo poster:

