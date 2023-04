Blue Beetle: il primo trailer del nuovo supereroe DC Comics

News Cinema

Arriverà al cinema ad agosto Blue Beetle, primo vero supereroe cinematografico di origine latino-americana interpretato dalla giovane star di Cobra Kai, Xolo Maridueña.

Le ragioni per tenere d'occhio questo nuovo titolo Warner/DC Comics sono molteplici. Non è il primo personaggio di rilievo di origine latino-americana in un film di supereroi, ma è il primo ad essere protagonista in un ruolo centrale e con super poteri, tanto per il mondo DC quanto per quello Marvel.

Blue Beetle è un personaggio dei fumetti nato nel lontano 1939, passato tra le mani di diversi editori, fino all'acquisto dei diritti da parte della DC Comics nel 1983. Quella che vedremo nel film è la sua terza incarnazione, in cui lo scarabeo alieno si fonde con il personaggio di Jaime Reyes, un ragazzo ispanico che vive in Texas. Questa è una grande opportunità professionale per il 21enne attore Xolo Maridueña, già amato dai teenager per aver interpretato Miguel Diaz nella seguitissima serie Cobra Kai.

Il film è stato realizzato prima dell'arrivo di James Gunn ai vertici dell'universo cinematografico DC, ma è prodotto dal suo socio Peter Safran e con ogni probabilità questo scarabeo blue verrà inglobato nella narrazione dei prossimi film. Qui sotto potete vedere il primo trailer di Blue Beetle (attenzione alla divertente battuta su Batman nel finale), nei cinema italiani dal 17 agosto 2023.

Blue Beetle: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Blue Bleetle: trama del film sul supereroe latino

Blue Beetle segue la storia del neolaureato Jaime Reyes che torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura che gli offre poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel supereroe Blue Beetle.

Il film è diretto dal 40enne regista portoricano Angel Manuel Soto e si avvale della anche della presenza di Susan Sarandon nel ruolo della villain Victoria Kord. Completano il cast George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Roul Max Trujillo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.