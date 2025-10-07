Black Phone 2: un nuovo trailer italiano ufficiale dell'horror con Ethan Hawke
Ethan Hawke ritorna nei panni del serial killer noto come "Il Rapace" nel sequel del film di Scott Derrickson basato su storia e personaggi di Joe Hill. Ecco il nuovo trailer italiano di Black Phone 2, che vedremo in sala dal 16 ottobre.
Fate tutti attenzione, voialtri all'ascolto, perché il Rapace sta per tornare al cinema, più diabolico e spietato che mai. Tra meno di dieci giorni, il prossimo 16 ottobre, Universal Pictures farà debutare nelle sale di tutta Italia Black Phone 2, che è ovviamente il sequel di quel Black Phone che nel 2022 ha fatto impazzire pubblico e critica di mezzo mondo, incassando oltre 160 milioni di dollari.
Come ricorderete quel film, diretto da Scott Derrickson a partire da storia e personaggi creati da Joe Hill, ovvero il figlio di Stephen King, vedeva Ethan Hawke alle prese con un ruolo per lui insolito e inedito, quello di un cattivo cattivissimo, il rapitore di bambini noto appunto come "Il Rapace". In quel film il il tredicenne Finn, interpretato da Mason Thames, divenne l'unico sopravvissuto a questo serial killer che riuscì a uccidere scappando dalla sua prigione; ma come ben sappiamo spesso il vero male trascende la morte… e il telefono sta squillando ancora.
In Black Phone 2 - che vede coinvolti di nuovo regista e cast del primo film - Finn, ormai diciassettenne, sta ancora facendo i conti con il trauma legato a quanto accatutogli, quando sua sorella, la testarda Gwen che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e a vedere inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake.
Determinata a risolvere il mistero e porre fine all’incubo per sé e per suo fratello, Gwen convince Finn a recarsi al campo durante una tempesta di neve. Lì, scopre un legame sconvolgente tra Il Rapace e la storia della propria famiglia. Insieme, lei e Finn dovranno affrontare un assassino che, nella morte, è diventato più potente - e più importante per loro - di quanto avrebbero mai potuto immaginare.
Qui di seguito, il nuovo trailer italiano ufficiale di Black Phone 2: