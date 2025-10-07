TGCom24
Black Phone 2
Anno: 2025
3,5
Black Phone 2
News Cinema

Black Phone 2: un nuovo trailer italiano ufficiale dell'horror con Ethan Hawke

Ethan Hawke ritorna nei panni del serial killer noto come "Il Rapace" nel sequel del film di Scott Derrickson basato su storia e personaggi di Joe Hill. Ecco il nuovo trailer italiano di Black Phone 2, che vedremo in sala dal 16 ottobre.

Black Phone 2: un nuovo trailer italiano ufficiale dell'horror con Ethan Hawke

Fate tutti attenzione, voialtri all'ascolto, perché il Rapace sta per tornare al cinema, più diabolico e spietato che mai. Tra meno di dieci giorni, il prossimo 16 ottobre, Universal Pictures farà debutare nelle sale di tutta Italia Black Phone 2, che è ovviamente il sequel di quel Black Phone che nel 2022 ha fatto impazzire pubblico e critica di mezzo mondo, incassando oltre 160 milioni di dollari.
Come ricorderete quel film, diretto da Scott Derrickson a partire da storia e personaggi creati da Joe Hill, ovvero il figlio di Stephen King, vedeva Ethan Hawke alle prese con un ruolo per lui insolito e inedito, quello di un cattivo cattivissimo, il rapitore di bambini noto appunto come "Il Rapace". In quel film il il tredicenne Finn, interpretato da Mason Thames, divenne l'unico sopravvissuto a questo serial killer che riuscì a uccidere scappando dalla sua prigione; ma come ben sappiamo spesso il vero male trascende la morte… e il telefono sta squillando ancora.
In Black Phone 2 - che vede coinvolti di nuovo regista e cast del primo film - Finn, ormai diciassettenne, sta ancora facendo i conti con il trauma legato a quanto accatutogli, quando sua sorella, la testarda Gwen che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e a vedere inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake.
Determinata a risolvere il mistero e porre fine all’incubo per sé e per suo fratello, Gwen convince Finn a recarsi al campo durante una tempesta di neve. Lì, scopre un legame sconvolgente tra Il Rapace e la storia della propria famiglia. Insieme, lei e Finn dovranno affrontare un assassino che, nella morte, è diventato più potente - e più importante per loro - di quanto avrebbero mai potuto immaginare.
Qui di seguito, il nuovo trailer italiano ufficiale di Black Phone 2:


