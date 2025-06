Black Phone 2: ecco il trailer italiano dell'horror con Ethan Hawke

News Cinema

Tornano i personaggi dell'acclamato film del 2022 basato sul romanzo di Joe Hill: il killer noto come il Rapace (Ethan Hawke), e Finn, l'unica sua vittima mai riuscita a sfuggirgli. E ora il Rapace vuole la sua vendetta. Ecco il primo trailer in italiano di Black Phone 2, al cinema dal 16 ottobre.

Era il 2022, e nei cinema di tutto il mondo debuttava Black Phone, l'horror diretto da Scott Derrickson e basato sul racconto "Il telefono nero" di Joe Hill capace di conquistare pubblico e critica in tutto il mondo.

Ora, nel 2025, vedremo prossimamente in sala Black Phone 2, atteso sequel che conferma Derrickson dietro la macchina da presa e soprattutto Ethan Hawke e Mason Thames nei ruoli dei due protagonisti: il serial killer noto come il Rapace e il giovane Finn, unica sua vittima che sia mai riuscita a sfuggirgli. Se vi steste domandando: "Ma come, alla fine del film Finn non uccideva il suo rapitore?", beh: la domanda sarebbe legittima, ma come recita una tagline di Black Phone 2, "il vero male trascende la morte... e il telefono sta squillando ancora.

Ecco la trama ufficiale di Black Phone 2:

Mentre Finn, ormai diciassettenne, lotta per affrontare la vita dopo il rapimento, la testarda Gwen, che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e a vedere inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake.

Determinata a risolvere il mistero e porre fine all’incubo per sé e per suo fratello, Gwen convince Finn a recarsi al campo durante una tempesta di neve. Lì, scopre un legame sconvolgente tra Il Rapace e la storia della propria famiglia. Insieme, lei e Finn dovranno affrontare un assassino che, nella morte, è diventato più potente — e più importante per loro — di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Nei panni di Gwen troviamo nuovamente Madeleine McGraw, mentre il cast è completato da nomi come quelli di Demián Bichir, Miguel Mora, Jeremy Davies, Arianna Rivas. Derrickson firma nuovamente anche la sceneggiatura assieme a C. Robert Cargill, e produrre c'è Jason Blum.

Questo è il trailer di Black Phone 2.

Black Phone 2: il trailer italiano del film