Black Adam: il primo trailer del film DC Comics con Dwayne Johnson!

Uscirà al cinema a ottobre 2022 il nuovo film DC Comics con Dwayne Johnson. Questo è il primo trailer di Black Adam.

Un nuovo supereroe, o meglio superantieroe, si staglia all'orizzonte nel primissimo trailer ufficiale in italiano di Black Adam. L'ha detto e ripetuto più volte Dwayne Johnson, nei suoi mille mila post sui social, che "la gerarchia del potere in casa DC Comics sta per cambiare" ora che arriva questo possente personaggio da lui interpretato. Inutile spendere ulteriori parole ora, lasciamo parlare le prime spettacolari immagini qui sotto del primo trailer in italiano di Black Adam.



Black Adam: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Black Adam: trama, cast poster e data di uscita al cinema del film con Dwayne Johnson

"Il mondo aveva bisogno di un eroe. Ha avuto Black Adam" recita il poster italiano del film che potete vedere più in basso. Il film con Dwayne Johnson uscirà in Italia solo al cinema il 20 ottobre 2022. Il regista Jaume Collet-Serra l'ha definito l'Ispettore Challaghan del mondo dei supereroi. La storia ruota intorno ovviamente a questo personaggio creato da Otto Binder e C.C. Beck per i fumetti DC nel lontano 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è l'arcinemico di Shazam. Gli sono stati conferiti grandi poteri dalle divinità egizie 5000 anni fa. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato ed è pronto a scatenare violentemente quella che, secondo lui, è l'unica forma di giustizia da portare nel mondo moderno. Del cast del film fanno parte anche Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo e Marwan Kenzari.