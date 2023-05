Billy: il trailer dell'opera prima di Emilia Mazzacurati con un insolito Alessandro Gassmann

News Cinema

Chiuderà in anteprima mondiale il Bellaria Film Festival Billy, opera prima di Emilia Mazzacurati, giovane figlia dell'indimenticato Carlo Mazzacurati, prima di arrivare al cinema in data 1 giugno distribuito da Parthénos. Nel cast ci sono Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston e Alessandro Gassmann. Vi presentiamo il trailer del film, appena arrivato.

Billy: la trama

Billy (19 anni) è un ex bambino prodigio che a 9 anni ha inventato e condotto un podcast di musica di successo. Oggi vive con l’eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa, frequenta solo bambini fra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d’infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni. Le loro similitudini li porteranno a trovare un modo di affrontare la vita. Ma non sempre quello che abbiamo tanto desiderato poi va come vorremmo…