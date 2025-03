Biancaneve, figlio del produttore contro Rachel Zegler: "Ci vuole responsabilità, ha danneggiato il boxoffice"

News Cinema

In una risposta su Facebook poi cancellata, Jonah Platt, figlio di Marc Platt, producer del nuovo Biancaneve, ha difeso il padre, che pare abbia rimproverato la protagonista Rachel Zegler. Le uscite dell'attrice sui social sono state causa di troppe polemiche.

Da qualche giorno si vocifera di una Disney da tempo ai ferri corti con Rachel Zegler, la nuova Biancaneve nel remake: i suoi post sui social, con prese di posizione su Palestina, attacchi ai sostenitori di Trump e frecciate al film originale, non sarebbero piaciute ai piani alti, tanto che secondo diverse fonti il producer Marc Platt sarebbe stato mandato a "rimproverarla" poco prima dell'uscita, per salvare il salvabile. Sempre sui social, qualcuno ha chiesto a Jonah Platt, figlio del produttore, se davvero suo padre si fosse prestato a questa "negazione della libertà di parola". Jonah non si è contenuto più e ha difeso il padre. Leggi anche Biancaneve, la recensione dell'incerto remake in live action del classico Disney

Rachel Zegler causa del flop di Biancaneve? Parla il figlio del produttore

Premettiamo che secondo noi il remake di Biancaneve avrebbe avuto difficoltà economiche al botteghino a prescindere dalle uscite di Rachel Zegler: il progetto era rischioso, già contestabile perché legato a un capolavoro intoccabile (per giunta non popolare presso le masse come i classici degli anni Novanta) ed è per giunta stato funestato da reshoot che ne hanno gonfiato all'inverosimile il budget di partenza. Ciò detto, di certo non ha aiutato l'atteggiamento pubblico di Rachel Zegler, che purtroppo ha legato prese di posizione politiche anche ai post in cui parlava del film, creando un collegamento pericoloso a livello di immagine. Pare che Marc Platt, uno dei producer, abbia dovuto cercare di contenerla, ma qualcuno in rete ha preso questa notizia come un tentativo di stroncare la libertà di parola di Zegler. Il figlio di Marc, Jonah Platt (attore da una decina d'anni), non ha saputo ignorare l'insinuazione su suo padre, anche se poi ha cancellato il post che segue, naturalmente sopravvissuto sulla rete e pubblicato da TheWrap.

Davvero volete metterla su questo piano? Sì, mio padre, il produttore di un enorme marchio Disney, con centinaia di milioni di dollari in ballo, ha dovuto lasciare la famiglia per prendere un aereo e rimproverare la sua dipendente ventenne per aver trascinato posizioni politiche personali nella promozione del film per cui ha firmato un contratto multimilionario, in base al quale percepisce soldi e per il quale deve pubblicizzare il film. Questa si chiama responsabilità di una persona adulta. E chiaramente le sue azioni hanno danneggiato il boxoffice del film. La libertà di parola non significa che tu possa dire quello che vuoi nell'ambito di un contratto privato, senza ripercussioni. Decine di migliaia di persone hanno lavorato su quel film, ma lei ha dirottato la conversazione per il suo immaturo desiderio, mettendo a rischio colleghi, troupe e impiegati che dipendono dal successo di quel film. Il narcisismo non va coccolato e incoraggiato.