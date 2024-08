Beetlejuice Beetlejuice, le stime sugli incassi americani crescono

News Cinema

All'inizio di agosto c'era già ottimismo per il primo weekend al boxoffice americano di Beetlejuice Beetlejuice, ma gli analisti nelle ultime settimane non hanno fatto altro che rivederle al rialzo. Beetlejuice 2 potrebbe giocarsela bene con altri grandi film di quest'anno... e per Tim Burton potrebbe essere... rivitalizzante!

Che ci fosse un interesse non sottovalutabile per Beetlejuice Beetlejuice era nell'aria, ma stando alle informazioni raccolte dal giornalista Matt Belloni, le stime degli analisti per il primo weekend al boxoffice americano (dal 6 settembre), sono a dir poco rosee per il sequel di Tim Burton con Michael Keaton: la cifra trapelata piazzerebbe questo seguito appena sotto Deadpool & Wolverine e Inside Out 2, consentendo alla Warner Bros. di dire la sua in un'estate a traino Disney. Leggi anche Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton in conferenza stampa a Venezia: "Mi ero perso un po', con questo mi sono tanto divertito"

Beetlejuice Beetlejuice partirà con 105 milioni di dollari negli USA?