Beast: in anteprima esclusiva una clip del survival thriller con Idris Elba (e i leoni)

Arriva nei cinema italiani il 22 settembre Beast, il film diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur in cui Idris Elba lotta per salvare la vita della sua famiglia e la sua dall'ira sanguinaria di un leone inferocito.

Debutterà nei cinema italiani il 22 settembre, distribuito da Universal Pictures Italia, il nuovo film diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur, che si intitola Beast e non è però ambientato sull'isola scandinava dei geyser e dei vulcani ma in un assolato Sud Africa.

Beast, infatti, racconta di Nate (Idris Elba), un padre che con le due figlie (Iyana Halley e Leah Jeffries) torna nel paese natale della moglie morta di cancro per visitare un vecchio amico comune, Martin (Sharlto Copley), e per cercare di ricostruire un rapporto con le due ragazze.

Quando Martin, che ha dedicato la sua vita alla cura e alla protezione degli animali selvaggi, li accompagna nella savana per un safari fotografico, però, diventano tutti oggetto delle aggressive attenzioni di un leone solitario e inferocito, che cerca di vendicarsi dei bracconieri che hanno sterminato il suo branco senza fare grandi distinzioni tra un essere umano e un altro.



In questa clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva vediamo Idris Elba e le sue figlie rimanere incantati di fronte a un branco di leoni piuttosto pacifici, mentre Sharlto Copley spiega loro le dinamiche territoriali di questi maestosi felini.

Prima dell'uscita ufficiale del 22 settembre, Beast avrà delle anteprime domenica 18 settembre, in occasione del primo appuntamento con "Cinema in Festa", che prevede un biglietto d'ingresso a soli 3,50 euro in tutti i cinema d'Italia.