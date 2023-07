Barbie, la regista Greta Gerwig: "È un'icona complicata, siamo partiti da lì"

News Cinema

La regista Greta Gerwig ha spiegato in un'intervista quale sia stato l'approccio suo e del suo compagno Noah Baumbach nell'affrontare la sceneggiatura di Barbie, dopo aver ricevuto la proposta da Margot Robbie, anche producer.

Mentre Barbie con i suoi 12.707.400 euro (fonte Cinetel) è diventato il terzo migliore incasso dell'anno solare qui in Italia, è stata pubblicata un'intervista alla sua regista (e altrove attrice) Greta Gerwig: l'autrice di Lady Bird e Piccole donne ha spiegato a Extratv come si sia posta davanti a un progetto su quella che, pur amata, rimane un'icona piuttosto controversa...



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Greta Gerwig su Barbie: "Deve accettare di andare in pezzi"

Barbie di Greta Gerwig, scritto con il suo compagno Noah Baumbach, non vuol essere solo un blockbuster, ma vuole usare la sua luminosità e il suo registro esagerato per trasmettere un messaggio con ironia, giocando la carta dell'emozione anche nella follia totale della premessa. Perché impostare il film così? Greta in un'intervista ha spiegato quale sia stata la strategia, in un certo senso dettata proprio da quello che Barbie è, da come è stata vista nei decenni.

Onestamente abbiamo passato un sacco di tempo a rimuginare su come avremmo potuto impostare la storia: cosa volevamo raccontare? Come affrontiamo proprio la cosa in generale? Voglio dire, Barbie è stata inventata nel 1959 ed esiste ancora, ha cambiato aspetto così tante volte. A mia madre Barbie non piaceva, quindi avevo ben presente queste cose, il fatto che fosse un'icona controversa. E allora invece di respingere tutto questo abbiamo deciso in un certo senso di correre incontro a queste complicazioni, a tutte le cose che potevano essere spinose. Ci siamo detti: partiamo proprio da lì. [...]

È una cosa molto umana quando le cose intorno a te cominciano a franare e dici: 'Oh no no no, non voglio, voglio che tutto rimanga come sta!' Ma se ti opponi non ottieni nulla, devi lasciarti andare. Se tutto crolla, devi dirti: 'Va bene così'. Barbie è l'emblema della perfezione plasticosa. Mi son detta: quale miglior viaggio potrebbe affrontare se non quello che le dà umanità, che le concede di andare in pezzi?