Barbie, il film di Greta Gerwig è ispirato a un noto libro? Ecco cosa ha rivelato la regista!

Sembra che alla base di Barbie, il film sulla bambola Mattel scritto e diretto da Greta Gerwig, ci sia un noto libro per bambini. Ecco cosa ha svelato la regista.

Il 21 luglio il mondo entrerà nel mondo colorato e glamour di Barbie, live-action con protagonista la bambola Mattel, scritto e diretto dalla regista Greta Gerwig. Dopo aver diretto Lady Bird e l'adattamento di Piccole Donne, la regista si è dedicata a quello che sembra essere uno dei film più attesi dell'anno e che, ancora prima di arrivare nelle sale, sembra riservi non poche sorprese.

Barbie, Greta Gerwig ha avuto l'ispirazione da un libro che leggeva da bambina

In Barbie, la protagonista, interpretata da Margot Robbie, deciderà di lasciare Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, con la compagnia di Ken (Ryan Gosling), perché non è più la perfetta bambola che tutti si aspettano che sia. Al momento questo è tutto ciò che i trailer hanno svelato del film, per il resto, la trama di Barbie è accuratamente tenuta sotto chiave, in attesa che il film arrivi al cinema il 21 luglio. Non mancano, invece, insoliti retroscena sul film, che il cast e la crew raccontano alle varie riviste.

A The Hollywood Reporter Margot Robbie ha dichiarato che anche Gal Gadot avrebbe potuto far parte del cast del film, Greta Gerwig ha svelato un retroscena che riguarda la realizzazione del film: sembra, infatti, che l'ispirazione per Barbie sia nata dalla lettura di un libro che la regista leggeva sempre quando era una bambina. Intervistata da Vogue, Gerwig ha dichiarato che il libro in questione è uno dei best-seller del 1994 e si intitola Reviving Ophelia dell'autrice Mary Pipher. La regista ha raccontato che il libro esamina gli effetti delle pressioni che la società ha sulle adolescenti americane e che molti degli esempi sono tratti dai casi studio di Pipher, che oltre a essere un'autrice, è anche una psicologa clinica.

Al magazine, Greta Gerwig ha raccontato così la sua esperienza con la lettura del libro che, in parte, ha ispirato il suo Barbie:

"Mia madre cercava dei libri nella bibiloteca sull'essere genitori, ma poi io li avrei letti. Le adolescenti sono divertenti, oneste, sicure, poi all'improvviso...non lo sono più. Com'è possibile che questo viaggio mostri come le adolescenti si sentono? All'improvviso [Barbie] pensa 'Oh, non sono abbastanza brava!"

Sembra, dunque, che Barbie racconterà anche, in maniera metaforica, come la protagonista scoprirà di doversi rapportare a un mondo che l'ha sempre vista in un certo modo e dovrà trovare la sua vera identità, scegliendo il suo destino e ciò che vuole essere davvero.