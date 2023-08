Bad Things: ecco il trailer dello slasher queer che si ispira a Shining con Molly Ringwald

News Cinema

Arriverà su Shudder in America il 18 agosto l'acclamato slasher Bad Things, opera seconda di Stewart Thorndike. Nel cast tutto femminile anche Molly Ringwald. Ecco il trailer.

Ricordate Molly Ringwald, la bella in rosa del film di Howard Deutch, ma soprattutto protagonista delle brillanti commedie adolescenziali di John Hughes? La ritroviamo qua in veste insolita, al fianco di Gayle Rankin, nell'horror slasher indipendente Bad Things, ispirato a Shining e diretto da una regista molto considerata, soprattutto nel genere horror queer, qui alla sua opera seconda dopo Lyle, Stewart Thorndike. Prima di parlarvi in dettaglio del film, che ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival, vi facciamo vedere il suggestivo trailer originale. In America Bad Things andrà il 18 agosto in streaming su Shudder e magari troverà il modo di uscire anche su qualche piattaforma da noi, altrimenti vale la pena di cercarlo.

Bad Things: il cast e la trama

L'ispirazione a Shining è chiara: in Bad Things Ruthie (Gayle Rankin) eredita dalla nonna un motel pieno di brutti ricordi della sua infanzia. La sua compagna (Hari Nef) la incoraggia a ristrutturarlo e a gestirlo, ma l'ossessione di Ruthie per una guru di internet (Molly Ringwald) la induce a vendere la società e a uccidere tutti quelli che si mettono in mezzo. L'hotel, ovviamente, è infestato. Assieme alle protagoniste principali ci sono anche Rad Pereira e Annabelle Dexter-Jones, la Naomi Pierce di Succession. Thorndike sta già lavorando al suo terzo film, Frigid, ancora uno slasher, stavolta incentrato su donne più anziane. Questo ha dichiarato sulle sue intenzioni nel realizzare Bad Things: "Volevo proprio questo luogo solo per donne in cui facessero brutte cose o esprimessero la loro rabbia, separato dall'esperienza maschile. Quello che davvero mi interessava era la totale capacità di una donna di vivere il suo lato oscuro, il suo potere, comprendere che bisogna uscire dalla società per esprimerlo. Questa è stata la spinta iniziale a fare il film".