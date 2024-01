News Cinema

Marisa Abela è la protagonista di Back to Black, dove interpreta la scomparsa Amy Winehouse in un biopic di cui vi presentiamo il trailer e che arriverà al cinema prossimamente.

Sarà prossimamente al cinema Back to Black, il film biopic sulla vita e la carriera della cantante Amy Winehouse, scomparsa una decina d'anni fa e interpretata sullo schermo da Marisa Abela. Il lungometraggio diretto da Sam Taylor-Johnson per Studiocanal vede tra gli interpreti anche Jack O'Connell (Blake Fielder-Civil), con Eddie Marsan e Lesley Manville a interpretare Mitch e Cynthia, padre e nonna della cantante. Vi presentiamo il primo trailer del film qui in basso.



Back to Black: Il Primo Trailer del Film su Amy Winehouse - HD

Back to Black, il film su Amy Winehouse interpretata da Marisa Abela

S'intitola Back to Black, come il secondo album che le fece vincere cinque Grammy Awards, il film che narra la carriera di Amy Winehouse, prematuramente scomparsa nel 2011 a soli 27 anni: colpita da quella che si dice "la maledizione dei 27", per via dei numerosi artisti musicali che hanno perso la vita a quell'età (Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Robert Johnson). Nel biopic è l'attrice Marisa Abela a interpretare questa fugace ma amatissima icona: apparsa di recente in Barbie, Marisa è un'attrice inglese nata nel 1996 e presente in tv con serie come Cobra - Unità anticrisi e la recente Industry. Le riprese di Back to Black si sono svolte all'inizio del 2023 a Londra, e la regista Sam Taylor-Johnson, nonostante sia stata oggetto di discreto ludibrio per aver diretto Cinquanta sfumature di grigio, ha già raccontato i Beatles in Nowhere Boy e ha diretto il video di ÜBerlin per i REM, oltre ad aver prodotto alcuni brani dei Pet Shop Boys.

Da notare che Back to Black è stato concepito e prodotto con il pieno supporto e la supervisione della famiglia di Amy Winehouse, perciò è da intendersi una biografia assolutamente autorizzata.