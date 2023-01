Babylon: Margot Robbie è miracolosa secondo Damien Chazelle

News Cinema

Il regista americano ha diretto Babylon un affresco spiazzante volgare e toccante che omaggia il cinema. Ha raccontato con parole dolci e molto precise le grande qualità della sua protagonista, una Margot Robbie pronta a tornare agli Oscar.

Non cambia troppo il tono di voce, che rimane pacato, e la timidezza che lo porta a guardare più in basso che verso l'interlocutore. Però gli occhi si illuminano, a Damien Chazelle, quando parla della sua protagonista, musa e produttrice esecutiva in Babylon: Margot Robbie. Una delle personalità più affascinanti di Hollywood e dintorni negli ultimi tempi, australiana come Cate Blanchett, Nicole Kidman o Naomi Watts, è capace di recitare con grande abilità - vedere fra le tante dimostrazioni una delle tre candidature all'Oscar, quella per Tonya - oltre a produrre film con grande attenzione e gusto.

Una donna libera e oltre i luoghi comuni, un po' come la Nellie La Roy di Babylon, in sala da noi dal 19 gennaio, che le ha già portato una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film musical o commedia. In attesa degli Oscar, ovviamente. Che poi, commedia il film lo è solo a tratti, soprattutto in una prima parte frenetica in un cui è lei a rubare la scena.

"Margot è un'attrice unica", ha dichiarato Chazelle, "è una forza della natura, con una fame e un coraggio che la portano a fare di tutto senza compromessi, arriva a confrontare la recitazione con il mondo degli animali. Per ogni ruolo che interpreta pensa a un animale differente è come se sia posseduta da una creatura selvaggia, come si vede bene in questo film. Allo stesso tempo è incredibilmente disclipinata, ha una grande abilità negli aspetti più tecnici della performance. È una di quelle attrici che può girare dodici ciak piangendo da un occhio ogni volta, tecnicamente è una virtuosa. Questa combinazione la rende miracolosa, è una dote davvero rara. Di solito un'attrice o ha maggiormente istinto o tecninca. È miracolosa".

Damien Chazelle è ben consapevole - si definisce "realista" - che non avrebbe mai potuto realizzare un film così estremo, "scorretto" e polarizzante come Babylon, costato oltretutto quasi 80 milioni di dollari, se non avesse all'attivo già gli allori per Whiplash e La La Land. Un po' omaggio, un po' funerale di Hollywood, il film parte da un personaggio - la Nellie interpretata da Margot Robbie - talmente libero da risultare, con gli occhi di oggi, quasi incredibile.

"Ho immaginato questa 'ragazza selvaggia' osservando le foto dell'epoca. Con mia sorpresa ho notato che non portavano tutte i capelli corti ben pettinati, negli anni '20. Nel suo modo di comportarsi, Nellie La Roy è un po' Mae West, Jean Harlow o Joan Crawford. Proprio quest'ultima, arrivata a Hollywood molto giovane, andava nei locali a ballare sperando di venire notata. Poi, come regista non ho dovuto fare molto più che creare un'ambiente in cui Margot si sentisse al sicuro e supportata nel creare cose folli. Abbiamo girato molti ciak, improvvisando molto, partendo dalla sceneggiatura, poi cercando altre vie, per poi tornare alla sceneggiatura. C'è bisogno di un'attrice che ne abbia la volontà, per provare cose nuove, sapendo che alcune di queste potrebbero non funzionare, ma devi sperimentare sul set per poter ottenere quello che funziona. È stato semplicemente meraviglioso lavorare con lei".