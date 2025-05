Avengers: Doomsday e Secret Wars posticipano la data d'uscita al cinema

News Cinema

Disney sta apportando delle modifiche al suo calendario d'uscite, posticipando entrambi i progetti Marvel sui Vendicatori. A quando Avengers: Doomsday e Secret Wars al cinema?

I Vendicatori arriveranno più tardi del previsto al cinema. Disney sta riorganizzando il proprio calendario cinematografico e ha posticipato il debutto di Avengers: Doomsday inizialmente previsto a maggio 2026. Di conseguenza anche il successivo capitolo corale Avengers: Secret Wars ha apportato una significativa modifica alla data d’uscita. A quando l’appuntamento con i Vendicatori?

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars posticipano la data d’uscita: a quando al cinema

Gli eroi più potenti della Terra dovranno attendere ancora un po’ prima di piombare sul grande schermo. Stando alle nuove modifiche apportate da Disney in calendario, Avengers: Doomsday non sarà distribuito come previsto a maggio 2026, bensì il 18 dicembre 2026, posticipando il suo debutto di circa sette mesi. Uno slittamento non esattamente breve, ma che costringerà anche il successivo Secret Wars ad adeguarsi di conseguenza. Questo titolo, infatti, era previsto per maggio 2027 e, a seguito delle nuove modifiche annunciate da Disney, dovrà invece attendere fino al 17 dicembre 2027.

Avengers: Doomsday dovrebbe entrare nel vivo della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, o quantomeno questa era la decisione presa in principio. I rinvii sono stati resi noti giovedì pomeriggio durante l’ampia riorganizzazione del programma Disney, che ha previsto anche la rimozione di altri progetti Marvel sprovvisti di titolo. Ad esempio, era stato fissato uno slot per un progetto a febbraio 2026, poi rimosso. Anche altri due lanci Marvel sono stati poi sostituiti con progetti Disney senza titolo. Nel 2026, quindi, ci sono soltanto due film Marvel ancora in pista: Spider-Man: Brand New Day previsto per il 31 luglio 2026 e Avengers: Doomsday ora a dicembre 2026. Così facendo, il prossimo capitolo di Spider-Man non seguirà gli Avengers, ma li precederà. Questo potrebbe offrire un cambiamento interessante sulla storia di Spider-Man, anche perché l’eroe in questione non è stato incluso nel primo annuncio del cast di Avengers: Doomsday.