Avatar 2: La via dell'acqua - Annunciata la data d'uscita su Disney+

Avatar 2: La via dell'acqua, sequel campione d'incassi di James Cameron, è pronto a debuttare in streaming su Disney+. Il lungometraggio sarà accompagnato da alcuni contenuti extra ed interviste al cast ed alla troupe.

Il fenomeno cinematografico della scorsa stagione, Avatar: La via dell'acqua, ha ottenuto una data d'uscita su Disney+. Dopo aver conquistato le sale cinematografiche di tutto il mondo a dicembre 2022, il secondo capitolo dell'epopea di James Cameron - targata 20th Century Fox - sarà dunque disponibile in streaming a partire dal 7 giugno.

Avatar: La via dell'acqua - Trama e cast del sequel di James Cameron

Avatar: La via dell'acqua - dalla durata fiume di oltre 180 minuti - sarà dunque disponibile in streaming per tutti coloro che non lo hanno guardato al cinema e per i fan che non vedono l'ora di immergersi di nuovo nelle magiche atmosfere di Pandora. Il lungometraggio sarà poi accompagnato da numerosi contenuti extra, che raccontano il dietro le quinte del complesso processo di realizzazione e aneddoti avvenuti sul set - attraverso alcune interviste al cast, alla troupe e al regista. Il lungometraggio ha guadagnato circa 2,32 miliardi di dollari ai botteghini di tutto il mondo, diventando il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi - dopo il primo capitolo del franchise di James Cameron, Avatar, e il crossover Marvel Avengers: Endgame.

Avatar: La Via dell'Acqua sarà disponibile dal 7 Giugno su #DisneyPlus. 🌊 pic.twitter.com/Li0lEMX0QC — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 15, 2023

Gli incassi ottenuti dal progetto - e le 4 nomination agli Oscar - hanno quindi spianato definitivamente la strada a ben tre sequel - James Cameron, del resto, aveva ideato sin dall'inizio la sua epopea come suddivisa in cinque atti. Dopo una pausa di circa tredici anni fra i primi due capitoli, Avatar 3 debutterà infatti nelle sale il 20 dicembre 2024. Avatar: La via dell'acqua racconta una storia collocata circa dieci anni dopo rispetto al primo capitolo. Jake e Neytiri hanno messo infatti su famiglia ed attualmente vivono su Pandora insieme ai loro figli, Neteyam, Lo’ak, Tuktirey, la figlia adottiva Kiri e Spider, il figlio del colonello Quaritch. Vecchi nemici e lo spettro di una battaglia incombente costringeranno però Jake a cercare appoggio presso i clan vicini. A dar vita a questa potente storia sono ancora una volta Sam Worthington e Zoe Saldana, affiancati dalle giovani new entry che prestano il volto ai figli dei loro personaggi: Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss. L’adolescente Kiri avrà invece il volto di Sigourney Weaver - l’attrice nel primo capitolo interpretava la dottoressa Grace Augstine -, mentre Jake Champion interpreta Spider. Accanto a loro, ritroviamo Stephen Lang (Miles Quaritch), Joel David Moore (il dottor Norm Spellman), Dileep Rao (dottor Max Patel) e Matt Gerald (Lyle Wainfleet). Nel cast spiccano anche i nomi di Kate Winslet e Cliff Curtis - interpreti dei leader della tribù Metkayina. Avatar 3 conterà poi sulla presenza della neo-vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh e della star di Harry Potter David Thewlis. Appuntamento dunque su Disney+, dal 7 giugno.