Attenberg: ecco il trailer italiano ufficiale dell'unico film con Lanthimos attore

News Cinema

Diretto da Athina Rachel Tsangari, questo film della Weird Wave del cinema greco vede protagonisti una bravissima Ariane Labed, premiata a Venezia, assieme a Yorgos Lanthimos, qui al suo unico ruolo da attore. Ecco trailer e trama di Attenberg. Con protagonisti Ariane Labed, Yorgos Lanthimos,

È da ieri, 13 giugno, nei cinema italiani Attenberg, il film di Athina Rachel Tsangari che è uno degli esempi più riusciti e interessanti della cosiddetta weird wave del nuovo cinema greco, quella che per interderci ha visto i primi film di Yorgos Lanthimos diventare i casi più clamorosi. E proprio Lanthimos, in questi giorni in sala con il suo nuovissimo Kinds of Kindness, appare nel cast di Attenberg, sua unica esperienza attoriale in tutta la carriera.

D'altronde, Tsangari è stata produttrice proprio dell'esordio di Lanthimos, Kinetta, e produttrice associata del successivo Dogtooth. La protagonista di Attenberg poi, la bravissima Ariane Labed, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi, nell'anno in cui a presidedere la giuria c'era Quentin Tarantino, era all'epoca la compagna del regista.

Questa è la trama ufficiale di Attenberg:

Marina, 23 anni, cresce con il padre architetto in una città industriale in riva al mare. Trovando la specie umana strana e repellente, mantiene le distanze e sceglie invece di osservarlo attraverso le canzoni dei Suicide, i documentari sui mammiferi di Sir David Attenborough e le lezioni di educazione sessuale che riceve dalla sua unica amica, Bella. Uno sconosciuto arriva in città e la sfida a un duello a biliardino, sul suo stesso tavolo. Suo padre nel frattempo si prepara alla sua uscita dal XX secolo, che considera “sopravvalutato”. Presa tra queste due figure maschili e la sua fidata Bella, Marina indaga sul meraviglioso mistero della fauna umana.