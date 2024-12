Attack on Titan - The Last Attack, ecco la data ufficiale dell'uscita cinematografica in Italia!

News Cinema

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato la data ufficiale in cui i fan di uno degli anime più celebri degli ultimi anni potranno ammirarne al cinema il gran finale: Attack on Titan - The Last Attack arriva in uscita evento a marzo.

L'attesa sta per finire: come vi avevamo preannunciato, la piattaforma Crunchyroll e la Sony Pictures Entertainment avrebbero portato in Italia al cinema gli ultimi due episodi speciali dell'anime noto anche come "L'attacco dei giganti": il film intitolato Attack on Titan: The Last Attack arriverà nelle nostre sale in uscita evento il 3-4-5 marzo 2025. Sarà l'occasione per ammirare sul grande schermo il coronamento di una saga iniziata in forma audiovisiva nel lontano 2013, basata a sua volta sul manga di Hajime Isayama, partito nel 2009.

Attack on Titan - The Last Attack, di cosa parla l'anime evento in arrivo a marzo

Il giovane Eren Yeager ha acquisito un'abilità speciale e ha scoperto terribili verità: già traumatizzato dalla perdita di sua madre per l'attacco di uno dei giganti che terrorizzano l'umanità, asserragliata in fortezze circondate da mura, si era unito al Corpo di Ricerca per avventurarsi nel mondo esterno e cacciare le enormi mostruose creature. Ora ha la possibilità di estinguere tutti gli esseri viventi causando un "Boato": il suo piano sarà osteggiato non solo dai nemici, ma anche dai suoi vecchi alleati... La sete di vendetta di Eren sarà placabile?

Il film Attack on Titan - The Last Attack, diretto da Yûichirô Hayashi e realizzato dallo studio MAPPA, arriverà in sala in lingua originale con sottotitoli in italiano, in un'uscita evento dal 3 al 5 marzo. La serie anime è terminata nell'autunno 2023 e si è aggiudicata nel corso degli anni il 23° posto tra le 250 migliori proposte televisive sull'iMDB. I 34 volumi del manga sono attualmente pubblicati in Italia da Panini Comics - Planet Manga. Qui in basso il teaser con cui Crunchyroll, piattaforma streaming leader nel settore anime in tutto il mondo, ha deciso di pubblicizzare l'evento.