Asteroid City: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Wes Anderson

Sarà quasi sicuramente tra i protagonisti del Festival di Cannes 2023 questo nuovo, attesissimo film del celebre regista americano (ma europeo d'adozione) che, come sempre, conta su un cast ricchissimo e pieno di nomi celebri. Questo è il primo trailer ufficiale di Asteroid City di Wes Anderson.

Annunciato nella giornata di ieri su Instagram, quando ne è stato presentato il poster, è arrivato finalmente il primo trailer ufficiale sottotitolato in italiano di Asteroid City, l'undicesimo lungometraggio diretto da Wes Anderson, uno dei registi che più ha segnato e influenzato il cinema del XXI secolo con la sua inconfondibile estetica, la sua personale sensibilità e il particolare approccio alla narrazione.

Secondo un comunicato stampa ufficiale diffuso qualche mese fa, Asteroid City è "una poetica meditazione sul senso della vita. Racconta la storia di un'immaginaria cittadina americana desertica del 1955 circa e della convention che lì si svolge, chiamata "Junior Stargazer", che attira studenti e genitori da tutto il paese per la sua competizione accademica, per riposo o divertimento, per commedia, dramma, romanticismo e altro ancora".

All star, come d'abitudine per Anderson, il cast del film, che alterna collaboratori storici del regista e interessanti new entries nel suo mondo cinematografico: i nomi sono quelli di Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Manca, invece, uno degli attori feticco di Wes Anderson, Bill Murray.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Asteroid City, che vedremo nei cinema italiani dal 23 giugno distribuito da Universal Pictures.



Come ampiamente anticipato da gran parte della stampa specializzata, Asteroid City viene dato praticamente per certo nel programma del Festival di Cannes 2023, che si terrà dal 16 al 27 maggio prossimi. Come noto Anderson, che risiede a Parigi, è uno dei registi più coccolati dal festival diretto da Thierry Fremaux, dove ha già presentato in concorso Moonrise Kingdom e The French Dispatch.

Wes Anderson è già al lavoro sull'adattamento del racconto di Roald Dahl "La meravigliosa storia di Henry Sugar", contenuto nella raccolta del 1977 "Un gioco da ragazzi e altre storie", che dirigerà per Netflix con Benedict Cumberbartch come protagonista.