Assassinio sul Nilo: spettacolare proiezione sulla Piramide di Roma per l'uscita del film

È attualmente in sala Assassinio sul Nilo e per promuoverne l'uscita, è stata organizzata una video proiezione notturna sulla Piramide Cestia di Roma.

In parte per i guai che hanno guastato l'immagine di Armie Hammer (accusato di violenza psicologica da alcune sue ex) e in parte per l'arrivo della pandemia, Assassinio sul Nilo è stato a lungo rimandato ma ora è finalmente uscito al cinema. Questo weekend sarà il film più visto in Italia, avendo già richiamato in due giorni oltre 73 mila spettatori per un totale di 495.279 € di incasso. È un vero peccato che in questo momento le sale cinematografiche stiano soffrendo per l'estenuante situazione generata dal Covid, perché il precedente film di Kenneth Branagh (tratto anch'esso ovviamente da un altro dei classici gialli di Agatha Christie) Assassino sull'Orient Express andò benissimo nel nostro paese, arrivando ad incassare più di 14 milioni di euro.

Per promuovere l'uscita di Assassinio sul Nilo in Italia, la Disney che distribuisce il film, con l'etichetta 20th Century Studios, ha creato un evento visivo altamente spettacolare. Su una delle quattro pareti della Piramide di Caio Cestio di Roma, unica piramide antica presente in Europa in quanto costruita tra il 18 e il 12 a.C., è stata la protagonista di un videomapping in 3D con il supporto della Soprintendenza Speciale di Roma. Per vedere l'effetto di questa particolare proiezione in 8K (per giunta sulla superficie inclinata della piramide) potete mandare in play il video qui sotto.

Assassinio sul Nilo, la trama del film di Kenneth Branagh