Assassination passa da David Mamet a Barry Levinson, l'ideatore fa causa alla produzione

La regia di Assassination, su un dietroscena dell'omicidio di JFK, è passata da David Mamet a Barry Levinson, ma il cosceneggiatore Nicholas Celozzi non ci sta: la produzione 308 US ha agito senza avvisarlo, e gran parte del cast ha lasciato il progetto, venendo però già prontamente sostituito.

Una causa intentata dal cosceneggiatore e coproducer di Assassination, Nicholas Celozzi, suggerisce che la rimozione del designato regista e coautore del film, il drammaturgo David Mamet, non gli sia stata mai comunicata dalla casa di produzione 308 US, mettendolo di fronte al fatto compiuto. Il lungometraggio, costruito su un dietroscena dell'omicidio di JFK nel 1963, sarebbe infatti stato trasferito alla regia di Barry Levinson, senza consultarsi con Celozzi, motore iniziale del progetto. La 308 US respinge le accuse, e nel frattempo John Travolta, Viggo Mortensen, Shia LaBeouf e Courtney Love, che si erano già legati al film, lo hanno abbandonato, già sostituiti da altre star. Vediamo quali.

[Foto di pubblico dominio di Walt Cisco, scattata il 21 novembre 1963, giorno dell'attentato a JFK, via Wikimedia Commons]

Assassination, due progetti o uno solo? La causa e il caos dietro al film

Anche se l'allontanamento di David Mamet da un progetto di alto profilo suggerisce l'ombra della cancel culture hollywoodiana (il drammaturgo è "politicamente scorretto" e un sostenitore di Trump), la realtà della causa che sta scuotendo Assassination è più nebulosa, come ci fa notare Deadline. In sostanza Nicholas Celozzi aveva in origine intenzione di raccontare che il suo prozio Sam Giancana, boss della mala di Chicago, aveva organizzato l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy nel novembre del 1963. Quando il progetto è stato avviato con David Mamet, quest'ultimo ha proposto più elementi di fiction, tra cui l'inserimento di un personaggio immaginario, una giornalista di nome Dorothy Kilgallen, che scopre collegamenti tra l'assassino Lee Harvey Oswald e la malavita. Nella causa Celozzi sostiene di aver accettato che la produzione 308 US seguisse questa strada, attribuendogli per contratto comunque la cosceneggiatura, impegnandosi a sottolineare che quella di Mamet non fosse "una storia vera". Non solo questo non è avvenuto, ma secondo Celozzi la rimozione di Mamet in favore di Barry Levinson comprometterà anche l'accuratezza storica che aveva costruito con il precedente regista. In più, il nome di Celozzi è scomparso dai comunicati ufficiali riguardanti Assassination, per cui Nicholas chiede alla 308 US un indennizzo di 1 milione di dollari.

Il risultato più immediato dell'allontanamento di David Mamet, per ragioni non chiare, potrebbe aver portato il precedente cast, composto da John Travolta, Viggo Mortensen, Shia LaBeouf e Courtney Love, a lasciare il film, con il solo Al Pacino riconfermato. Levinson è comunque già pronto a girare con Jessica Chastain, Brendan Fraser e Bryan Cranston: il regista è reduce da un altro excursus nella malavita con The Alto Knights - I Due Volti del Crimine con Robert De Niro, in sala a marzo.

Nel frattempo, la 308 US respinge le accuse e sostiene che la causa sia piuttosto confusa e facilmente smontabile, anche perché Celozzi avea già, su sua esplicita richiesta, ottenuto di raccontare una sua versione dei fatti nel prossimo November 1963: The Killing of a President, che sarà diretto da Roland Joffé.