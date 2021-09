Aspettando No Time To Die, quali caratteristiche deve avere il prossimo James Bond 007?

News Cinema

In attesa di No Time To Die, una casting director spiega quali siano le caratteristiche che un attore deve avere per ereditare da Daniel Craig il ruolo di James Bond 007...

Il 30 settembre ci attende in sala No Time To Die, ultimo atto del James Bond 007 portato sullo schermo da Daniel Craig, a dir il vero già rimpiazzato nello stesso film di Cary Fukunaga da una nuova 007, la Nomi di Lashana Lynch (tutt'altro che una Bond Girl). Ora che finalmente il 25° film della saga sta per arrivare in sala, dopo oltre un anno di ritardo a causa della pandemia, ci si torna a chiedere chi potrà in futuro ereditare il personaggio da Craig, che dopo diversi falsi allarmi adesso lascia sul serio, forte dei suoi sei capitoli che hanno rilanciato il franchise come non mai.

Si sono in precedenza fatti i nomi di Tom Hardy, Idris Elba e Richard Madden, però si tratta di voci forse legate a brainstorming, perché finora non è stata presa alcuna decisione univoca. Entertainment Weekly, coprendo l'imminente uscita di No Time To Die, ha pensato di chiedere alla casting director Debbie McWilliams, arrivata nella saga nel periodo calante di Roger Moore e ancora attiva sulla serie, quali caratteristiche debba avere l'attore ideale per interpretare Bond. Ecco la sua risposta:

Dev'essere uno che non tentenni, attraente, con un buon fisico, capace non solo di affrontare la parte ma anche tutto l'ambaradan che la circonda. È una bella impresa, è un ruolo che può rimanere attaccato a qualcuno anche molto dopo che l'ha interpretato, anche se penso che al giorno d'oggi non ti definisca così come accadeva un tempo. Credo che alcuni ci siano rimasti molto invischiati, mentre altri se la sono cavata, in particolare se hanno scelto altri buoni progetti a parte i Bond, riuscendo a mostrarsi come bravi attori e non solo come "James Bond".