Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di Andrea

All'ottantaduesimo Festival di Venezia, Antonio Capuano non solo presenterà Fuori Concorso il suo nuovo film, intitolato L'Isola di Andrea, ma riceverà dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani il Premio Antonio Bianchi 2025.

Andrà ad Antonio Capuano il Premio Pietro Bianchi 2025, riconoscimento che il Sindacato dei Giornalisti cinematografici assegna annualmente durante la Mostra del Cinema di Venezia ad una personalità eccellente del cinema italiano. Arrivato alla 48esima edizione, il premio è un omaggio al grande regista e sceneggiatore napoletano in occasione della presentazione al festival del suo nuovo lungometraggio, che si intitola L'Isola di Andrea. Sarà consegnato in Sala Giardino la sera di venerdì 5 settembre, giorno della proiezione speciale del film e dell'incontro con il regista previsto al termine.

Nella motivazione del Premio Antonio Bianchi 2025, si legge:

Antonio Capuano ha saputo conservare intatto, nel tempo, il suo sguardo acuto e dissacrante su un mondo spesso dilaniato da dolore, ingiustizia e infelicità, un mondo dove, però, è sempre possibile, per chi ne è capace, scorgere lampi di bellezza, tracce di umana pietà, ipotesi di ribellione. La sua lezione, così libera e potente, incanta anche i più giovani, che nei suoi film si ritrovano per naturale affinità e tutti quelli che, come dice l’attore che lo interpreta nel film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio ("non ti disunire"), sanno cosa voglia dire mantenersi aderenti alla propria natura umana, al proprio essere più autentico e profondo. Sempre dalla parte dei bambini, come accade anche nel suo ultimo film, fuori concorso al Lido, Antonio Capuano non ha mai smesso, pur nei momenti più difficili, di giocare e di mettersi in gioco. Sul set, dietro la macchina da presa, nella costruzione delle sue opere, negli incontri con gli studenti e con i suoi collaboratori. Per creare, per lavorare, per riflettere, ma anche, semplicemente, per strappare un fiore oppure per fare una nuotata nel suo mare.

Antonio Capuano ha presentato la sua opera prima, intitolata Vito e gli altri (1991) proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha fatto parte della Settimana della Critica ed è stata premiata. Il regista è tornato diverse volte al festival, partecipando in Concorso con Pianese Nunzio, 14 Anni a Maggio (1996), il film collettivo I vesuviani (1997) e Luna rossa (2001), e alle Giornate degli autori con L'amore buio (2010) e, ancora, alla Settimana della critica con Bagnoli Jungle (2015).

L'Isola di Andrea: cosa bisogna sapere sul nuovo film di Antonio Capuano

L'isola di Andrea fa parte della sezione Fuori Concorso dell'ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia e debutterà nelle sale italiane nel mese di settembre con Euripictures. Ne sono protagonisti Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni, che interpretano due genitori alle prese con una battaglia legale per la gestione del figlio Andrea, impersonato dall'esordiente Andrea Migliucci. Ecco la sinossi ufficiale del film, che è una produzione Mosaicon Film, Eskimo, Indigo Film e Europictures con Rai Cinema:

Marta e Guido hanno smesso di stare insieme. Andrea, otto anni e figlio unico, rende più problematica la loro separazione. I due adulti richiedono dunque al tribunale dei minorenni una "sentenza giudiziale" che disciplini, in via definitiva, quanti giorni Andrea debba stare con la madre, quanti con il padre. Il magistrato dispone colloqui e perizie, che costringono tanto i genitori quanto il bambino ad approfondire, laddove possibile, le ragioni dei rispettivi disagi e desideri. E così facendo a "rivelarsi" progressivamente.

Il piccolo Andrea, in particolare, soffre il tempo che gli viene sottratto, così come il sentirsi "conteso" tra due genitori cui vuol bene alla stessa maniera. Marta e Guido mettono in campo tutte le proprie energie - istrioniche, nevrotiche, omissive - e lottano strenuamente, l'uno aspettando che l'altro ceda.

Tutti alla ricerca di un equilibrio, che dovrà essere - al netto di imprevisti o "colpi di testa" - l'equilibrio delle loro nuove vite.

L'Isola di Andrea racconta dunque la storia di una separazione senza filtri, in cui molti si riconosceranno. A proposito delle modalità di narrazione del film, Antonio Capuano ha dichiarato:

Ho cominciato a immaginare una storia asciutta, che osservasse la separazione dai tre differenti punti di vista, attraverso passaggi leggibili e nitidamente rappresentabili. Una storia "semplice" ben consapevole che la "semplicità" è la cosa più complicata da rappresentare, una storia girata in pochi ambienti, con luci chiare e naturali e moltissimi primi e primissimi piani.