Anna, la nostra video intervista alla regista e interprete Monica Guerritore
Anna
Anno: 2025
3,3
Anna
Monica Guerritore
Monica Guerritore
News Cinema

Anna, la nostra video intervista alla regista e interprete Monica Guerritore

Maria Castaldo
17

Alla Festa del Cinema di Roma 2025 è stato presentato Anna, film scritto diretto e interpretato da Monica Guerritore sulla grande Anna Magnani. La nostra video intervista.

Anna, la nostra video intervista alla regista e interprete Monica Guerritore

Anna Magnani è stata un'icona del cinema italiano, un'interprete che ha dato vita a personaggi straordinari, regalando performance che le sono valse il plauso del pubblico. Ma al centro di Anna, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, non c'è solo la grande attrice, ma anche la donna dietro i ruoli e il successo. Ambientato nella notte del 21 marzo 1956, quella in cui Anna Magnani vinse l'Oscar come Miglior Attrice per La rosa tatuata, il film apre uno spiraglio sul mondo interiore della protagonista. Anna è ritratta mentre vaga per una Roma notturna e desolata, accompagnata solo dalla fidata Carol Levi (una delicata Beatrice Grannò). Nel corso di quella notte, ai ricordi del passato si mescolano incontri nuovi e finestre su ciò che seguirà alla vittoria dell'Oscar.

Presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma 2025 e in uscita nelle sale dal 6 novembre, Anna è un film che vuole invitare a vivere secondo il sé più autentico e che ricorda che arriva un momento per una donna di desiderare i riconoscimenti per il proprio lavoro e di non dover più chiedere scusa per la propria ambizione. Lo ha raccontato la regista e interprete Monica Guerritore in questa video intervista.

Maria Castaldo
