Animali randagi: video intervista ai protagonisti Andrea Lattanzi e Giacomo Ferrara

Due paramedici annoiati in una provincia immobile improvvisamente vengono brutalmente risvegliati da un viaggio improbabile con un'ambulanza, un malato e la figlia. Animali randagi è in sala, abbiamo incontrato i protagonisti Giacomo Ferrara e Andrea Lattanzi.

Un viaggio può cambiarti per sempre, questo il cinema lo sa e lo dimostra da decenni, diciamo pure da un secolo e più. Animali randagi è l'esordio alla regia di Maria Tilli e per l'appunto segna un'altra tappa di questo genere, chiudendo in un'ambulanza e mettendo sulla strada due paramedici annoiati di provincia, un uomo malato (Ivan Franek) e la figlia con cui ha un rapporto problematico (Agnese Claisse). Un viaggio verso la Serbia in cui le loro vite verranno sconvolte da un'inattesa convivenza, mettendo in risalto contraddizioni e non detti.

Ne abbiamo parlato con i due (al solito bravi) protagonisti, Giacomo Ferrara e Andrea Lattanzi, in questa video intervista su Animali randagi, una produzione Eagle Original Content con Rai Cinema.