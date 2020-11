Animali Fantastici 3: Mads Milkkelsen confermato al posto di Johnny Depp

News Cinema

Come vi avevamo anticipato, confermato ufficialmente Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald per il terzo Animali Fantastici al posto di Johnny Depp.

È arrivata la conferma ufficiale di quanto già si sapeva in via ufficiosa: la Warner ha scelto l'attore danese Mads Mikkelsen per sostituire Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3.

Mancava solo la firma sul contratto, e ora, finalmente, è arrivata. Anche se l'amarezza per le "dimissioni forzate" di Johnny Depp, va detto che la scelta di un attore carismatico come Mikkelsen dovrebbe accontentare un po' tutti o quasi.

Le riprese del terzo Animali Fantastici sono in corso ai Leavesden Studios, nei dintorni londinesi. L'uscita è stata spostata al 15 luglio 2022. A dirigerlo è David Yates, Eddie Redmayne riprende il ruolo di Newt Scamander e il resto del cast è composto da Katherine Waterston, Dan Foglier, Jude Law ed Ezra Miller.

Mads Mikkelsen è protagonista di Un altro giro e Chaos Walking e ha di recente espresso interesse a tornare per una quarta stagione di Hannibal, auspicata dai fan.