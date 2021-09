Animali Fantastici 3 col nuovo Grindelwald ha un titolo ufficiale e una data d'uscita anticipata!

News Cinema

Dopo le polemiche dei fan per la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, la Warner annuncia titolo ufficiale e data di uscita del terzo Animali Fantastici, che uscirà prima del previsto.

Si sono appena spenti gli echi delle polemiche dei fan per la sostituzione nel novembre 2020 di Grindelwald, interpretato da Johnny Depp in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald e affidato a Mads Mikkelsen per il terzo film della serie di Animali Fantastici, che la Warner ne ha annunciato titolo e anticipato la data di uscita. Uscirà dunque nei cinema il 15 aprile 2022, invece del 15 luglio, Animali Fantastici: I Segreti di Silente, sempre diretto da David Yates e co-sceneggiato da Steve Kloves assieme all'autrice J.K. Rowling, anch'essa in quest'ultimo anno al centro di polemiche per le sue dichiarazioni transfobiche sui social. Come vedete qua sotto, la data italiana non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma supponiamo che l'uscita sarà contemporanea.





#AnimaliFantastici I Segreti di Silente solo al cinema nel 2022 pic.twitter.com/JGYfPgUi4Y — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 22, 2021

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

Siamo sicuri comunque che i fan non abbandoneranno la serie: Mads Mikkelsen è un eccellente attore e svolgerà egregiamente l'ingrato compito di sostituire Depp, anche se il suo Grindelwald sarà ovviamente diverso. Questa la trama ufficiale:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per assumere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di condurre un'intrepida squadra formata da maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano, in una missione pericolosa in cui incontrano vecchi e nuovi animali fantastici e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto tempo Silente potrà restare nelle retrovie?

Nel cast, oltre a Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e Jude Law in quello di Silente, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams.