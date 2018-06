Anche Sylvester Stallone indagato per molestie sessuali

Il caso Weinstein ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora di scandali, comportamenti inappropriati e molestie da cui non si salva più nessuno, soprattutto chi ha subito denunce in un passato anche remoto. E' quello che succede adesso anche a Sylvester Stallone, che è sotto indagine a Santa Monica, in California, per un caso avvenuto negli anni Ottanta.

Immediata la reazione di sdegno dell'avvocato dell'attore e regista, Martin Singer, che ha dichiarato alla CNN: "Il mio cliente smentisce categoricamente le accuse. E' vergognoso che l'ufficio del procuratore distrettuale e la polizia abbiamo reso nota questa informazione perchè la gente penserà che c'è qualcosa di vero". Ha poi continuato dicendo che la donna che ha sporto denuncia (nel novembre del 2017) aveva avuto una relazione consensuale con Stallone negli anni Ottanta (nel 1987, per la precisione) anche se la querela si riferisce a un episodio avvenuto negli anni Novanta..

Non sappiamo dove sia la verità e di questi tempi è difficile dirlo, ma certo un po' più di prudenza non guasterebbe, visto che i processi, oggi, si fanno innanzitutto sui social, spesso pieni di giurie desiderose di condannare chi ha più successo e potere di loro, indipendentemente dalle colpe reali.