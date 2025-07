Anche Aladdin diventa un film horror

News Cinema

I personaggi più amati dei classici animati Disney continuano a trasformarsi in versioni horror: questa volta toccherà ad Aladdin raccontare l'altro lato della medaglia dei desideri.

La reinterpretazione dei classici amati dell’infanzia in salsa horror prosegue. Dopo diversi esperimenti avvenuti con Peter Pan, Winnie The Pooh, Bambi e persino Topolino, toccherà anche ad Aladdin immolarsi per la causa. Secondo quanto riferito da Bloody Disgusting, il genio della lampada offrirà tre desideri letali al suo protagonista.

Anche Aladdin avrà una versione horror: svelata la trama

Dimenticate le serate romantiche sul tappeto volante: le notti di Agrabah si tingono di rosso grazie a B22 Films, la cui intenzione è quella di trasformare la storia di Aladdin in un racconto dell’orrore. Secondo quanto riferito da Bloody Disgusting, il film horror sarà diviso in due parti: Aladdin e Aladdin’s Revenge. Le riprese sono in partenza questo mese in Oklahoma ed esplorerà il lato più oscuro dei desideri. Con la regia di Brent Bentman, che ha firmato anche la sceneggiatura di entrambi i progetti, i due capitoli dedicati al genio della lampada dovrebbero approdare sullo schermo nel corso del 2026.

Secondo le prime anticipazioni, la trama si soffermerà su una giovane donna in difficoltà interpretata da Devanny Pinn che si imbatte in una lampada magica scoprendo di avere a disposizione ben tre desideri da esaudire. Desideri che, però, avranno un pessimo risvolto. Nel cast figura anche Billy Blair. Il regista ha spiegato che a rendere l’idea di una versione horror appetibile è stato il concetto di desiderio incondizionato: “Questo Aladdin affonda le sue radici in un'antica fiaba. È la storia di personaggi che desiderano cose con tanta intensità, ignari delle conseguenze, e che si limitano a desiderarle, per poi ritrovarsi con un caos totale”.