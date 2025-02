Amichemai: Maurizio Nichetti presenta la sua seconda opera prima, un road movie green con il cinema nel cinema

News Cinema

Maurizio Nichetti torna al cinema dopo una lunga pausa, dirigendo Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz in Amichemai, storia di un viaggio dall'Italia alla Turchia. Il regista ha presentato oggi il film alla stampa insieme alla Finocchiaro. L'uscita è prevista per il 27 febbraio.

Dopo 23 anni di assenza dal cinema, Maurizio Nichetti è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere una commedia in cui si avverte immediatamente il suo tocco inconfondibile, il suo sguardo incantato e il suo stupore fanciullesco di fronte alla realtà. Molto è cambiato dai tempi di Honolulu Baby e ancor di più dall'esordio con Ratataplan, ma la leggerezza di racconto in fondo è sempre la stessa, e quindi è normale e molto bello ritrovare, in Amichemai, Angela Finocchiaro, che del regista è stata a lungo la musa.

Amichemai arriva nelle sale italiane il 27 febbraio con Filmclub Distribuzione ed è un road movie con due protagoniste femminili: appunto la Finocchiaro e Serra Yilmaz, che conosciamo dai film di Ferzan Ozpetek. La seconda interpreta Aysé, la badante del padre della prima (Anna), e quando costui muore e lascia in eredità ad Aysé il letto, Anna decide di riportare Aysé nel suo paese natale, la Turchia, insieme al letto. Amichemai è dunque racconto di viaggio, attraversato da bizzarri incontri e peripezie varie, e la particolarità del film è che il regista di tanto intanto abbatte la quarta parete, mostrando due giovani content creator intente a documentare le riprese del film stesso.

Di questo e di molto altro ha parlato Maurizio Nichetti alla stampa questa mattina alla Casa del Cinema di Roma, cominciando dal principio di questa sua nuova avventura artistica: "Considero Amichemai una seconda opera prima, perché sono cambiate le tecnologie, è cambiato il pubblico, è cambiato tutto, per cui è come fare un film la prima volta. La ragione per cui dopo tanti anni mi è venuta voglia di rifare cinema è Angela Finocchiaro, con cui ci conosciamo da una vita. Nel 2019 è venuta a casa mia e mi ha detto: 'Ma perché non facciamo un altro film insieme?'. Sembrava una battuta. Potevo ridere e voltarmi dall'altra parte. Invece me l'ha ripetuto due o tre volte e non ho potuto rifiutarmi. Però, anche se sono ingenuo e ci casco facilmente, ho messo subito le cose in chiaro: 'Angela, guarda che non troveremo i soldi, per cui facciamo un film che costa poco: raccontiamo di due donne in macchina, partiamo con una piccola troupe e facciamo un road movie a basso costo'. Purtroppo, quando la sceneggiatura ha cominciato a prendere forma, è scoppiato il Covid, per cui tutte le frontiere sono state chiuse e non si poteva andare da nessuna parte. Quindi ci siamo affidati a tutti i mezzi che oggi sono disponibili: i teatri virtuali, l'intelligenza artificiale e così via. Poi Angela mi ha detto: 'Ma io se non guido non recito'. Allora le ho risposto: 'Guida, costa ancora meno'. Così Angela ha guidato per 1500 chilometri e ha recitato benissimo. Non so come abbia fatto a essere sempre perfetta".

Amichemai è un film green, nel senso che è stato girato nel rispetto dell'ambiente. Ecologista è anche il contenuto del film, perché si parla delle conseguenze del riscaldamento globale ipotizzando uno scenario apocalittico. E tuttavia la realtà è arrivata quasi a superare la fantasia, perché non è stato possibile girare una scena su un lago ghiacciato: "Non sono cambiati solo i tragitti che le due protagoniste dovevano fare, ma anche il clima, perché non c'erano più i laghi ghiacciati, e allora ho dovuto togliere la scena del lago ghiacciato. Per fortuna, per come sono fatto io, più ne succedono e più mi diverto, perché mi piace vedere il film che cambia. Infatti credo che mi sarei annoiato a girare nel 2024 un film scritto nel 2019. In ogni modo sono contento del risultato, perché, se ci fossimo limitati alla prima cosa che ci era venuta in mente, oggi Amichemai sarebbe una commedia carina, e sappiamo quanto sia pericolosa la parola carina per una commedia".

Alla Casa del Cinema c'era anche Angela Finocchiaro, che ha parlato del rapporto fra Maurizio Nichetti e i suoi attori: "Maurizio rende gli attori partecipi del film, e lo fa concretamente, nel senso che anche durante le riprese, se ci sono delle cose che emergono, lui le valuta in maniera molto amichevole e sincera. In questo caso siamo arrivati piuttosto preparati perché bisognava stare nei tempi, il che significava non dilungarsi troppo a chiacchierare e a discutere le cose. Inoltre, siccome ci conosciamo bene, ci si mette pochissimo a capirsi: uno dice una cosa, l'altro la capisce, si dice subito sì o no e si va avanti".

Poi la Finocchiaro ha condiviso la sua esperienza di lavoro con Serra Yilmaz: "Non conoscevo Serra. L'avevo vista in diversi film ma non la conoscevo personalmente. L'ho trovata una donna estremamente ricca e inaspettata nelle sue manifestazioni. Serra è una persona che ti sorprende, una donna molto quieta, molto calma e che ha voglia di stare tranquilla e di lavorare bene, con semplicità. Quando incontri un attore così, di solito la collaborazione funziona. Abbiamo passato molte ore nell'abitacolo della macchina perché fuori faceva un freddo bestiale, per cui abbiamo inanellato discorsi, racconti, esperienze personali condivise sia brutte che belle. Non abbiamo improvvisato molto, perché se dovevamo fare qualche cambio nel testo, lo facevamo prima di girare sottoponendolo a Maurizio. Devo dire che è andato tutto molto serenamente. Serra è una persona terapeutica".

Maurizio Nichetti ha ripreso la parola per parlare dell'eventuale reazione del pubblico ad Amichemai: "Ho sempre lavorato su film che erano fuori dal cinema corrente e forse proprio per questo non mi sono mai posto il problema della risposta del pubblico. Qualche volta mi è andata meglio, qualche volta mi è andata meno bene. Ratataplan è uscito in una sala sola a Milano. Era il '79, e quindi c'era un altro cinema e c'era un altro pubblico. Al Mignon di Milano il film è uscito a settembre e hanno smontato a Pasqua. Oggi nessuna sala si può permettere una cosa del genere, perché non c'è il passaparola, perché se non vai bene il primo weekend scompari e perché ci sono più film che sale. In ogni momento dell’anno ci sono 150 film che non sono ancora usciti ma che sono già pronti, e allora come fai ad avere delle aspettative? Noi non usciamo con 500 copie, per cui sicuramente non avremo un incasso memorabile, però le persone a cui abbiamo fatto vedere il film sono rimaste contente, e questo ripaga già il nostro lavoro e la nostra fatica".

Sembra che Nichetti sappia e abbia sempre saputo di essere un outsider, e per lui la libertà di fare a modo suo non ha prezzo. Le sue ultime parole all'incontro di oggi con i giornalisti sono il manifesto di questa sua autonomia di pensiero, che non contempla certo una ribellione violenta: "Io non sono una sicurezza per nessuno. I miei non sono film da cui si possono tirare fuori 12 puntate di una serie televisiva, non si può fare uno spin off. Oggi il prototipo cinematografico dedicato alla monosala è difficile da vendere, perché tutti vogliono fare il numero 2, il numero 3, il numero 4. Vogliono vendere qualcosa che hanno già visto, e chi lo compra vuole comprare qualcosa che ha già avuto successo. Un tempo si vendevano i film. Adesso vendi il soggetto e fanno il remake".