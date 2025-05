Americana: ecco l'elettrizzante trailer del western pulp con Sydney Sweeney

News Cinema

Una nuova versione del western, violenta ma anche divertente, è quella presentata da America, il film con Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Simon Rex ed Eric Dane. Ecco il trailer originale.

Ecco un film che avremmo davvero voglia di vedere. Si initola Americana, è interpretato dall'ormai onnipresente Sydney Sweeney con Paul Walter Hauser, Simon Rex, Halsey, Eric Dane e Zahn McClemon e sembra un western (moderno) come l'avrebbe girato Tarantino o il compianto Tony Scott. Il regista si chiama Tony Tost, è alla sua opera prima e ha anche scritto la storia, che ruota intorno a un prezioso manufatto dei nativi americani, ovvero una veste sacra dei Lakota, rubata da un'aspirante cantante country e da un suo complice. Questo il divertente trailer originale.

Americana: la trama del film

Questa la trama ufficiale di Americana: "Una galleria di personaggi dinamici si scontra per il possesso di un raro manufatto dei nativi americani in questo western moderno follemente divertente. Quando il manufatto arriva sul mercato nero, una timida cameriera (Sydney Sweeney) si associa ad un disperato veterano dell'esercito (Paul Walter Hauser) per impossessarsene, finendo nel mirino di uno spietato criminale (Eric Dane) che lavora per conto di un trafficante di antichità del West (Smon Rex). Ne viene fuori un bagno di sangue mentre altri si uniscono alla lotta, incluso il capo di un gruppo indigeno (Zach McClamon) e una donna disperata in fuga dal suo misterioso passato (Halsey)".